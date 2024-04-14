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В Курганской области жителей 21 населенного пункта призвали эвакуироваться - РИА Новости, 14.04.2024
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13:27 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/pavodok-1939954676.html
В Курганской области жителей 21 населенного пункта призвали эвакуироваться
В Курганской области жителей 21 населенного пункта призвали эвакуироваться - РИА Новости, 14.04.2024
В Курганской области жителей 21 населенного пункта призвали эвакуироваться
Жителей 21 населенного пункта в Белозерском муниципальном округе Курганской области призывают эвакуироваться из-за возможного подтопления домов, сообщила в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:27
2024-04-14T13:27
происшествия
курганская область
россия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Жителей 21 населенного пункта в Белозерском муниципальном округе Курганской области призывают эвакуироваться из-за возможного подтопления домов, сообщила в воскресенье администрация округа. "Белозерцы, уровень воды растет. Необходимо не терять бдительность и быть готовыми к приходу большой воды", - говорится в сообщении. Власти напомнили, что в зоне риска подтопления в Белозерском округе 21 населенный пункт: Белозерское, Корюкина, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Иковское, Гагарье, Малый Заполой, Большой Заполой, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Охотино, Масляная, Куликово, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Усть-Суерское. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240414/kurgan-1939948844.html
курганская область
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происшествия, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Курганской области жителей 21 населенного пункта призвали эвакуироваться

Власти призвали эвакуироваться жителей 21 населенного пункта Белозерского округа

© ГУМЧС России по Курганской областиСотрудники МЧС патрулируют реку Тобол для наблюдения за уровнем воды
Сотрудники МЧС патрулируют реку Тобол для наблюдения за уровнем воды
© ГУМЧС России по Курганской области
Сотрудники МЧС патрулируют реку Тобол для наблюдения за уровнем воды
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Жителей 21 населенного пункта в Белозерском муниципальном округе Курганской области призывают эвакуироваться из-за возможного подтопления домов, сообщила в воскресенье администрация округа.
"Белозерцы, уровень воды растет. Необходимо не терять бдительность и быть готовыми к приходу большой воды", - говорится в сообщении.
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Власти напомнили, что в зоне риска подтопления в Белозерском округе 21 населенный пункт: Белозерское, Корюкина, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Иковское, Гагарье, Малый Заполой, Большой Заполой, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Охотино, Масляная, Куликово, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Усть-Суерское.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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