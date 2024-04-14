https://ria.ru/20240414/pavodok-1939946567.html

Жители курганского села Ялым сменили машины на лодки

Жители курганского села Ялым сменили машины на лодки - РИА Новости, 14.04.2024

Жители курганского села Ялым сменили машины на лодки

Жители курганского села Ялым в Притобольном районе во время паводка "гуляют" по улице Береговой на лодке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:49

2024-04-14T12:49

2024-04-14T12:49

происшествия

жилье

курганская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939947245_106:0:1171:599_1920x0_80_0_0_fd4324361f4d1b4db1504e6aae586f05.jpg

ЯЛЫМ (Курганская область), 14 апр — РИА Новости. Жители курганского села Ялым в Притобольном районе во время паводка "гуляют" по улице Береговой на лодке, передает корреспондент РИА Новости. Возле одного из домов в селе стоит машина с пристегнутой на крыше резиновой лодкой: если раньше в качестве повседневного транспорта использовалась первая, то теперь более ходовым является плавсредство, рассказали жители. Ранее власти сообщали, что в населенных пунктах в Притобольном районе одной из первых в округе началась эвакуация. "Вода стала немного отступать с этой улицы, однако ждем вторую волну", - рассказала РИА Новости местная жительница, уточнив, что дома, которые подтопило, уже эвакуировались. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. На утро воскресенья в области были затоплены 304 жилых домов и 473 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240414/pavodok-1939920465.html

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024