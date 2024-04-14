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Жители курганского села Ялым сменили машины на лодки - РИА Новости, 14.04.2024
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12:49 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/pavodok-1939946567.html
Жители курганского села Ялым сменили машины на лодки
Жители курганского села Ялым сменили машины на лодки - РИА Новости, 14.04.2024
Жители курганского села Ялым сменили машины на лодки
Жители курганского села Ялым в Притобольном районе во время паводка "гуляют" по улице Береговой на лодке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T12:49
2024-04-14T12:49
происшествия
жилье
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЯЛЫМ (Курганская область), 14 апр — РИА Новости. Жители курганского села Ялым в Притобольном районе во время паводка "гуляют" по улице Береговой на лодке, передает корреспондент РИА Новости. Возле одного из домов в селе стоит машина с пристегнутой на крыше резиновой лодкой: если раньше в качестве повседневного транспорта использовалась первая, то теперь более ходовым является плавсредство, рассказали жители. Ранее власти сообщали, что в населенных пунктах в Притобольном районе одной из первых в округе началась эвакуация. "Вода стала немного отступать с этой улицы, однако ждем вторую волну", - рассказала РИА Новости местная жительница, уточнив, что дома, которые подтопило, уже эвакуировались. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. На утро воскресенья в области были затоплены 304 жилых домов и 473 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
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курганская область
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происшествия, жилье, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жители курганского села Ялым сменили машины на лодки

Жители курганского села Ялым во время паводка гуляют по улице Береговой на лодке

© РИА НовостиЖители курганского села Ялым во время паводка гуляют по улице Береговой на лодке
Жители курганского села Ялым во время паводка гуляют по улице Береговой на лодке
© РИА Новости
Жители курганского села Ялым во время паводка гуляют по улице Береговой на лодке
Читать ria.ru в
ЯЛЫМ (Курганская область), 14 апр — РИА Новости. Жители курганского села Ялым в Притобольном районе во время паводка "гуляют" по улице Береговой на лодке, передает корреспондент РИА Новости.
Возле одного из домов в селе стоит машина с пристегнутой на крыше резиновой лодкой: если раньше в качестве повседневного транспорта использовалась первая, то теперь более ходовым является плавсредство, рассказали жители.
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Ранее власти сообщали, что в населенных пунктах в Притобольном районе одной из первых в округе началась эвакуация.
"Вода стала немного отступать с этой улицы, однако ждем вторую волну", - рассказала РИА Новости местная жительница, уточнив, что дома, которые подтопило, уже эвакуировались.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
На утро воскресенья в области были затоплены 304 жилых домов и 473 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
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ПроисшествияЖильеКурганская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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