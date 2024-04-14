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Жители Курганской области подали более 900 заявок на выплаты из-за паводка - РИА Новости, 14.04.2024
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08:52 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/pavodok-1939909949.html
Жители Курганской области подали более 900 заявок на выплаты из-за паводка
Жители Курганской области подали более 900 заявок на выплаты из-за паводка - РИА Новости, 14.04.2024
Жители Курганской области подали более 900 заявок на выплаты из-за паводка
Более 900 заявок на выплаты в размере 10 тысяч рублей от жителей, чьи жилые дома были затронуты паводком, поступило в Курганской области, сообщила в воскресенье РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:52
2024-04-14T08:52
происшествия
жилье
курганская область
россия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Более 900 заявок на выплаты в размере 10 тысяч рублей от жителей, чьи жилые дома были затронуты паводком, поступило в Курганской области, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона. "На 13 апреля было подано более 900 заявок от жителей на единовременную выплату по 10 тысяч рублей, которую могут получить жители, у которых комиссией подтверждён факт подтопления жилого дома, а также подтверждён факт регистрации и проживания в доме", - говорится в сообщении. Также более 600 заявок поступило с территорий, куда вода еще не пришла, поясняется в сообщении. Выплаты уже начали, поясняет пресс-служба. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС на утро субботы, в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составлял порядка 1008 сантиметров. В пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
курганская область
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происшествия, жилье, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Курганская область, Россия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жители Курганской области подали более 900 заявок на выплаты из-за паводка

Властям Курганской области поступило более 900 заявок на выплаты из-за паводка

© Фото : МЧС Курганской области/TelegramСотрудники МЧС России в зоне подтопления в Курганской области
Сотрудники МЧС России в зоне подтопления в Курганской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : МЧС Курганской области/Telegram
Сотрудники МЧС России в зоне подтопления в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Более 900 заявок на выплаты в размере 10 тысяч рублей от жителей, чьи жилые дома были затронуты паводком, поступило в Курганской области, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.
"На 13 апреля было подано более 900 заявок от жителей на единовременную выплату по 10 тысяч рублей, которую могут получить жители, у которых комиссией подтверждён факт подтопления жилого дома, а также подтверждён факт регистрации и проживания в доме", - говорится в сообщении.
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Также более 600 заявок поступило с территорий, куда вода еще не пришла, поясняется в сообщении.
Выплаты уже начали, поясняет пресс-служба.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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По данным МЧС на утро субботы, в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составлял порядка 1008 сантиметров. В пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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ПроисшествияЖильеКурганская областьРоссияКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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