https://ria.ru/20240414/patriot-1940019416.html

Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду

Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду - РИА Новости, 14.04.2024

Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "за закрытыми дверями" просит западных партнеров предоставить Киеву системы противовоздушной обороны... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T21:41

2024-04-14T21:41

2024-04-14T21:41

украина

россия

киев

дмитрий кулеба

сергей лавров

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "за закрытыми дверями" просит западных партнеров предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, признав, что такая схема пока не получила одобрения. "Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнерам: "Дорогие мои, всё что угодно. Хотите в аренду - давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу, - давайте. Но дайте (Украине Patriot - ред.)", - сказал Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН. На вопрос о том, согласились ли партнеры Киева предоставить ему системы ПВО на таких условиях, Кулеба признал, что "решение еще не одобрено". Он уточнил, что сейчас Украина ведет переговоры о передаче ей двух систем Patriot и одной SAMP-T. По словам Кулебы, тема систем ПВО сегодня "горячая и самая проблемная". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ru/20240414/ukraina-1939997128.html

https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1940005400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

украина, россия, киев, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато