https://ria.ru/20240414/patriot-1940019416.html
Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду
Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду - РИА Новости, 14.04.2024
Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "за закрытыми дверями" просит западных партнеров предоставить Киеву системы противовоздушной обороны... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T21:41
2024-04-14T21:41
2024-04-14T21:41
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "за закрытыми дверями" просит западных партнеров предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, признав, что такая схема пока не получила одобрения. "Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнерам: "Дорогие мои, всё что угодно. Хотите в аренду - давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу, - давайте. Но дайте (Украине Patriot - ред.)", - сказал Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН. На вопрос о том, согласились ли партнеры Киева предоставить ему системы ПВО на таких условиях, Кулеба признал, что "решение еще не одобрено". Он уточнил, что сейчас Украина ведет переговоры о передаче ей двух систем Patriot и одной SAMP-T. По словам Кулебы, тема систем ПВО сегодня "горячая и самая проблемная". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ru/20240414/ukraina-1939997128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато
Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, НАТО
Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду
Глава МИД Украины Кулеба безуспешно попросил у Запада системы Patriot в аренду
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "за закрытыми дверями" просит западных партнеров предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, признав, что такая схема пока не получила одобрения.
"Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнерам: "Дорогие мои, всё что угодно. Хотите в аренду - давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу, - давайте. Но дайте (Украине Patriot - ред.)", - сказал Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН.
На вопрос о том, согласились ли партнеры Киева предоставить ему системы ПВО на таких условиях, Кулеба признал, что "решение еще не одобрено".
Он уточнил, что сейчас Украина ведет переговоры о передаче ей двух систем Patriot и одной SAMP-T. По словам Кулебы, тема систем ПВО сегодня "горячая и самая проблемная".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.