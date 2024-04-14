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Сотрудники СК почтили память погибших в Донбассе детей - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/pamyat-1940012141.html
Сотрудники СК почтили память погибших в Донбассе детей
Сотрудники СК почтили память погибших в Донбассе детей - РИА Новости, 14.04.2024
Сотрудники СК почтили память погибших в Донбассе детей
Сотрудники военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) вместе со студентами Луганской академии СК России и юнармейцами... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:42
2024-04-14T20:42
луганская народная республика
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Сотрудники военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) вместе со студентами Луганской академии СК России и юнармейцами возложили цветы к памятнику погибшим детям Луганщины в День памяти жертв украинской агрессии, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня в честь Дня памяти жертв украинской агрессии сотрудники военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации совместно со студентами Луганской академии Следственного комитета и юнармейцами возложили цветы к памятнику детям - жертвам украинской агрессии", - рассказал агентству сотрудник военного следственного управления СК России. Сотрудники ведомства регулярно участвуют в различных патриотических мероприятиях, а также оказывают помощь населению региона. Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "антитеррористическую операцию" (АТО) против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. Глава ЛНР своим указом установил 14 апреля Днем памяти жертв украинской агрессии.
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луганская народная республика, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Сотрудники СК почтили память погибших в Донбассе детей

Сотрудники СК возложили цветы к памятнику погибшим детям Луганщины

© Фото : МЧС Луганской Народной РеспубликиПоследствия обстрела города Стаханов в ЛНР со стороны ВСУ
Последствия обстрела города Стаханов в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : МЧС Луганской Народной Республики
Последствия обстрела города Стаханов в ЛНР со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Сотрудники военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) вместе со студентами Луганской академии СК России и юнармейцами возложили цветы к памятнику погибшим детям Луганщины в День памяти жертв украинской агрессии, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в честь Дня памяти жертв украинской агрессии сотрудники военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации совместно со студентами Луганской академии Следственного комитета и юнармейцами возложили цветы к памятнику детям - жертвам украинской агрессии", - рассказал агентству сотрудник военного следственного управления СК России.
Сотрудники ведомства регулярно участвуют в различных патриотических мероприятиях, а также оказывают помощь населению региона.
Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "антитеррористическую операцию" (АТО) против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. Глава ЛНР своим указом установил 14 апреля Днем памяти жертв украинской агрессии.
Акция в Париже в память о детях, погибших в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В Париже прошла акция в память о детях, погибших в Донбассе
17 февраля, 18:07
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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