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Сотрудники СК почтили память погибших в Донбассе детей

Сотрудники СК почтили память погибших в Донбассе детей - РИА Новости, 14.04.2024

Сотрудники СК почтили память погибших в Донбассе детей

Сотрудники военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) вместе со студентами Луганской академии СК России и юнармейцами... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T20:42

2024-04-14T20:42

2024-04-14T20:42

луганская народная республика

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Сотрудники военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) вместе со студентами Луганской академии СК России и юнармейцами возложили цветы к памятнику погибшим детям Луганщины в День памяти жертв украинской агрессии, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня в честь Дня памяти жертв украинской агрессии сотрудники военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации совместно со студентами Луганской академии Следственного комитета и юнармейцами возложили цветы к памятнику детям - жертвам украинской агрессии", - рассказал агентству сотрудник военного следственного управления СК России. Сотрудники ведомства регулярно участвуют в различных патриотических мероприятиях, а также оказывают помощь населению региона. Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "антитеррористическую операцию" (АТО) против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. Глава ЛНР своим указом установил 14 апреля Днем памяти жертв украинской агрессии.

https://ria.ru/20240217/aktsiya-1927979907.html

луганская народная республика

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украина

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луганская народная республика, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)