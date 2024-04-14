https://ria.ru/20240414/orsk-1940003332.html

Жительница Орска рассказала о жизни в ПВР и планах на будущее

Жительница Орска рассказала о жизни в ПВР и планах на будущее - РИА Новости, 14.04.2024

Жительница Орска рассказала о жизни в ПВР и планах на будущее

Жительница Орска Ирина Тюряева, которая уже девятые сутки находится вместе с семьей в пункте временного размещения, рассказала РИА Новости о планах и жизни в... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T19:20

2024-04-14T19:20

2024-04-14T19:26

орск

наводнения в россии — 2024

общество

оренбургская область

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ОРСК (Оренбургская область), 14 апр - РИА Новости. Жительница Орска Ирина Тюряева, которая уже девятые сутки находится вместе с семьей в пункте временного размещения, рассказала РИА Новости о планах и жизни в ПВР. "Мы сюда поступили 5-го числа. В 11 часов вечера эвакуировались на газели. Нас привезли на ОЗТП (Орский завод тракторных прицепов), мы теперь здесь находимся с детьми, четверо детей, два мальчика и две девочки, и муж", - сообщила орчанка. Она отметила, что в ПВР о них очень хорошо заботятся. "Кушаем 3 раза в день, детям сладости дают, спим, раскладушки у детей, у нас тут кровать с двуспальным матрасом даже принесли. Коляску нам подарили, кроватку для малышки. Все есть, даже кофе банку подарили. Вода, еда, есть где спать, гуляем мы возле школы", - сказала Тюряева. Она добавила, что её муж работает - он уходит из ПВР на работу, отмечается, а по его возвращении также это фиксируют. Женщина также уточнила, что при эвакуации она успела взять с собой документы и некоторые вещи. "Получается, муж у меня был на работе, я вот с двумя детьми на руках, у меня два еще рюкзака были, дети тоже со своими пакетами, вот что они собрали. Вот и все", - сказала она. По ее словам, в пункт временного размещения привезли гуманитарную помощь, поэтому они смогли выбрать себе одежду. "И для малышки много нарядов, хоть каждые два часа менять, бальные и всякие. Обувь тоже взяли", - пояснила орчанка. Тюряева призналась, что во время эвакуации, когда вода начала подходить, ей было очень страшно, выли сирены и собаки. Она с детьми сразу побежала в машину. "Мы жили в доме. В доме была позавчера, все перевернуто, стены осыпались, там даже как струя вот так била о стены, что осыпались стены. Там штукатурка у нас из шлакоблока, осыпалось, фундамент размыло, дырка в фундаменте. Стены тоже страшные, полы страшные", - рассказала она. При этом некоторые вещи в доме уцелели - например, шкаф. "К счастью, у нас очень высокий шкаф там был, и до последней полки там вода не дошла. Получается у меня все документы, я на двух детей документы взяла, но все равно не все. То, что вот они у меня там лежат, они целые", - отметила Тюряева. Про восстановление дома им еще ничего не говорят, комиссия по оценке ущерба должна быть, но пока еще никого не записывали, сказала она. "Планируем чинить дом наш, восстанавливать, жить в нем вроде как бы можно", - добавила орчанка. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://ria.ru/20240413/pitomtsy-1939651980.html

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орск, наводнения в россии — 2024, общество, оренбургская область