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Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
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01:37 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/oon-1939873081.html
Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю
Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю
Израиль ждет значительно более суровый ответ от Ирана, если он совершит еще одну ошибку, говорится в комментарии иранской миссии при ООН в соцсети X. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:37
2024-04-14T01:37
в мире
иран
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Израиль ждет значительно более суровый ответ от Ирана, если он совершит еще одну ошибку, говорится в комментарии иранской миссии при ООН в соцсети X. "Если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым", - заявило постпредство.
https://ria.ru/20240414/nyt-1939871877.html
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в мире, иран, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю

Постпредство Ирана при ООН: ответ Тегерана может быть значительно более суровым

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Израиль ждет значительно более суровый ответ от Ирана, если он совершит еще одну ошибку, говорится в комментарии иранской миссии при ООН в соцсети X.
"Если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым", - заявило постпредство.
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В миреИранИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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