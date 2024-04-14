https://ria.ru/20240414/oon-1939873081.html
Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю
Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю
Израиль ждет значительно более суровый ответ от Ирана, если он совершит еще одну ошибку, говорится в комментарии иранской миссии при ООН в соцсети X. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:37
2024-04-14T01:37
2024-04-14T01:37
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Израиль ждет значительно более суровый ответ от Ирана, если он совершит еще одну ошибку, говорится в комментарии иранской миссии при ООН в соцсети X. "Если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым", - заявило постпредство.
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В мире, Иран, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю
Постпредство Ирана при ООН: ответ Тегерана может быть значительно более суровым