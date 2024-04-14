https://ria.ru/20240414/oon-1939873081.html

Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю

Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю - РИА Новости, 14.04.2024

Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю

Израиль ждет значительно более суровый ответ от Ирана, если он совершит еще одну ошибку, говорится в комментарии иранской миссии при ООН в соцсети X. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:37

2024-04-14T01:37

2024-04-14T01:37

в мире

иран

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 14 апр - РИА Новости. Израиль ждет значительно более суровый ответ от Ирана, если он совершит еще одну ошибку, говорится в комментарии иранской миссии при ООН в соцсети X. "Если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым", - заявило постпредство.

https://ria.ru/20240414/nyt-1939871877.html

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в мире, иран, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем