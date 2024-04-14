https://ria.ru/20240414/oon-1939872185.html
Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем
Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем - РИА Новости, 14.04.2024
Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем
Происходящее является конфликтом Ирана и Израиля, США "должны держаться подальше", говорится в комментарии постпредства Ирана при ООН. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:28
2024-04-14T01:28
2024-04-14T01:28
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Происходящее является конфликтом Ирана и Израиля, США "должны держаться подальше", говорится в комментарии постпредства Ирана при ООН. "Это конфликт между Ираном и преступным израильским режимом, от которого США должны держаться подальше", - сказано в комментарии в X.
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
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в мире, иран, сша, израиль, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, США, Израиль, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем
Постпредство Ирана в ООН: США должны держаться подальше от конфликта с Израилем