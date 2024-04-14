https://ria.ru/20240414/oon-1939872185.html

Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем

Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем - РИА Новости, 14.04.2024

Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем

Происходящее является конфликтом Ирана и Израиля, США "должны держаться подальше", говорится в комментарии постпредства Ирана при ООН. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:28

2024-04-14T01:28

2024-04-14T01:28

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обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 14 апр - РИА Новости. Происходящее является конфликтом Ирана и Израиля, США "должны держаться подальше", говорится в комментарии постпредства Ирана при ООН. "Это конфликт между Ираном и преступным израильским режимом, от которого США должны держаться подальше", - сказано в комментарии в X.

https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html

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в мире, иран, сша, израиль, оон, обострение ситуации между ираном и израилем