Рейтинг@Mail.ru
Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/oon-1939872185.html
Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем
Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем - РИА Новости, 14.04.2024
Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем
Происходящее является конфликтом Ирана и Израиля, США "должны держаться подальше", говорится в комментарии постпредства Ирана при ООН. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:28
2024-04-14T01:28
в мире
иран
сша
израиль
оон
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
ООН, 14 апр - РИА Новости. Происходящее является конфликтом Ирана и Израиля, США "должны держаться подальше", говорится в комментарии постпредства Ирана при ООН. "Это конфликт между Ираном и преступным израильским режимом, от которого США должны держаться подальше", - сказано в комментарии в X.
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, США, Израиль, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Постпредство Ирана в ООН призвало США не вмешиваться в конфликт с Израилем

Постпредство Ирана в ООН: США должны держаться подальше от конфликта с Израилем

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 апр - РИА Новости. Происходящее является конфликтом Ирана и Израиля, США "должны держаться подальше", говорится в комментарии постпредства Ирана при ООН.
"Это конфликт между Ираном и преступным израильским режимом, от которого США должны держаться подальше", - сказано в комментарии в X.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем
12 апреля, 18:51
 
В миреИранСШАИзраильООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала