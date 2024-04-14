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Власти США назвали ущерб Израилю относительно ограниченным, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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05:28 14.04.2024 (обновлено: 05:29 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/nyt-1939891305.html
Власти США назвали ущерб Израилю относительно ограниченным, пишут СМИ
Власти США назвали ущерб Израилю относительно ограниченным, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Власти США назвали ущерб Израилю относительно ограниченным, пишут СМИ
Ущерб Израилю, предварительно, был "относительно ограниченным", учитывая масштабы атаки Ирана, пишет газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:28
2024-04-14T05:29
в мире
израиль
иран
сирия
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ущерб Израилю, предварительно, был "относительно ограниченным", учитывая масштабы атаки Ирана, пишет газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. "По предварительной оценке, ущерб Израилю был относительно ограниченным, учитывая масштаб атаки", - приводит издание слова чиновников. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/iran-1939888110.html
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иран
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в мире, израиль, иран, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Сирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Власти США назвали ущерб Израилю относительно ограниченным, пишут СМИ

NYT: ущерб Израилю был относительно ограниченным, учитывая масштабы атаки Ирана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ущерб Израилю, предварительно, был "относительно ограниченным", учитывая масштабы атаки Ирана, пишет газета New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
"По предварительной оценке, ущерб Израилю был относительно ограниченным, учитывая масштаб атаки", - приводит издание слова чиновников.
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Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИзраильИранСирияАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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