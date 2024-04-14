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Иран может атаковать Голанские высоты, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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01:24 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/nyt-1939871877.html
Иран может атаковать Голанские высоты, пишут СМИ
Иран может атаковать Голанские высоты, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Иран может атаковать Голанские высоты, пишут СМИ
Израильские военные предполагают, что целью иранской атаки станут объекты на Голанских высотах на севере, а также авиабаза в пустыне Негев в южной части страны, РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:24
2024-04-14T01:24
в мире
голанские высоты
ирак
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Израильские военные предполагают, что целью иранской атаки станут объекты на Голанских высотах на севере, а также авиабаза в пустыне Негев в южной части страны, сообщила газета New York Times со ссылкой на два местных источника. Оба района отличает низкая плотность населения. "Районами бомбардировки, как ожидается, станут Голанские высоты и авиабаза в пустыне Негев", - цитирует издание не названных по имени и должности израильских представителей. Израильтяне предполагают, что иранцы выпустили со своей территории, а также из Ирака и Йемена порядка сотни ударных беспилотников, а также, возможно, крылатые ракеты, которые в ближайшие часы могут достичь еврейского государства.
https://ria.ru/20240414/smi-1939871770.html
https://ria.ru/20240414/news-1939870551.html
голанские высоты
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в мире, голанские высоты, ирак, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Голанские высоты, Ирак, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран может атаковать Голанские высоты, пишут СМИ

NYT: Иран может атаковать Голанские высоты и авиабазу в пустыне Негев

© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника
Запуск иранского беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
Запуск иранского беспилотника. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Израильские военные предполагают, что целью иранской атаки станут объекты на Голанских высотах на севере, а также авиабаза в пустыне Негев в южной части страны, сообщила газета New York Times со ссылкой на два местных источника.
Оба района отличает низкая плотность населения.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Иран предупредил страны региона перед атакой против Израиля, пишут СМИ
дополняется ...
"Районами бомбардировки, как ожидается, станут Голанские высоты и авиабаза в пустыне Негев", - цитирует издание не названных по имени и должности израильских представителей.
Израильтяне предполагают, что иранцы выпустили со своей территории, а также из Ирака и Йемена порядка сотни ударных беспилотников, а также, возможно, крылатые ракеты, которые в ближайшие часы могут достичь еврейского государства.
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
США готовы к дальнейшим действиям со стороны Ирана, пишут СМИ
01:13
 
В миреГоланские высотыИракЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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