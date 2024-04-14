https://ria.ru/20240414/nyt-1939870022.html

В Израиле подняли в воздух десятки самолетов, пишут СМИ

В Израиле подняли в воздух десятки самолетов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

В Израиле подняли в воздух десятки самолетов, пишут СМИ

Десятки самолетов Израиля находятся в воздухе и готовы сбивать иранские летательные аппараты, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:07

2024-04-14T01:07

2024-04-14T01:52

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Десятки самолетов Израиля находятся в воздухе и готовы сбивать иранские летательные аппараты, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника. "Десятки израильских самолетов курсируют через воздушное пространство Израиля и готовы сбивать иранские летательные аппараты", - приводит издание слова чиновника.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939865718.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем