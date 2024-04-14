https://ria.ru/20240414/nyt-1939870022.html
В Израиле подняли в воздух десятки самолетов, пишут СМИ
В Израиле подняли в воздух десятки самолетов, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
В Израиле подняли в воздух десятки самолетов, пишут СМИ
Десятки самолетов Израиля находятся в воздухе и готовы сбивать иранские летательные аппараты, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:07
2024-04-14T01:07
2024-04-14T01:52
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Десятки самолетов Израиля находятся в воздухе и готовы сбивать иранские летательные аппараты, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника. "Десятки израильских самолетов курсируют через воздушное пространство Израиля и готовы сбивать иранские летательные аппараты", - приводит издание слова чиновника.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Израиле подняли в воздух десятки самолетов, пишут СМИ
NYT: Израиль поднял в воздух десятки самолетов для сбития иранских беспилотников