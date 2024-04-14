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Опрос: 60 процентов республиканцев в США выступают против помощи ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:54 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/news-1940013000.html
Опрос: 60 процентов республиканцев в США выступают против помощи ВСУ
Опрос: 60 процентов республиканцев в США выступают против помощи ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
Опрос: 60 процентов республиканцев в США выступают против помощи ВСУ
Больше 60% сторонников Республиканской партии США выступают против оказания военной помощи Украине, следует из опроса, проведенного телеканалом CBS News и... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:54
2024-04-14T20:54
специальная военная операция на украине
украина
сша
киев
майк джонсон
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Больше 60% сторонников Республиканской партии США выступают против оказания военной помощи Украине, следует из опроса, проведенного телеканалом CBS News и социологической службой YouGov. По данным опроса, 61% республиканцев выступил против военной помощи Украине, остальные 39% - за поддержку Киева. Телеканал также опросил сторонников Демократической партии США. Согласно результатам исследования, среди демократов 74% поддерживают военную помощь Украине, но более четверти (26%) придерживаются позиции, что Вашингтон не должен помогать Киеву. Опрос был проведен 9-12 апреля среди 2399 совершеннолетних жителей США. Погрешность исследования авторы оценили в 2,6 процентных пункта. Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее средства закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938421456.html
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украина, сша, киев, майк джонсон, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Майк Джонсон, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Опрос: 60 процентов республиканцев в США выступают против помощи ВСУ

CBS News: 61% республиканцев выступают против военной помощи Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Больше 60% сторонников Республиканской партии США выступают против оказания военной помощи Украине, следует из опроса, проведенного телеканалом CBS News и социологической службой YouGov.
По данным опроса, 61% республиканцев выступил против военной помощи Украине, остальные 39% - за поддержку Киева.
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Телеканал также опросил сторонников Демократической партии США. Согласно результатам исследования, среди демократов 74% поддерживают военную помощь Украине, но более четверти (26%) придерживаются позиции, что Вашингтон не должен помогать Киеву.
Опрос был проведен 9-12 апреля среди 2399 совершеннолетних жителей США. Погрешность исследования авторы оценили в 2,6 процентных пункта.
Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее средства закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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