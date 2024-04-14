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СМИ сообщили о скором разговоре Байдена с Нетаньяху - РИА Новости, 14.04.2024
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03:15 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/news-1939882491.html
СМИ сообщили о скором разговоре Байдена с Нетаньяху
СМИ сообщили о скором разговоре Байдена с Нетаньяху - РИА Новости, 14.04.2024
СМИ сообщили о скором разговоре Байдена с Нетаньяху
Президент США Джо Байден в свете атаки Ирана на Израиль в скором времени переговорит с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, утверждает телеканал Fox... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:15
2024-04-14T03:15
в мире
иран
израиль
сирия
джо байден
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в свете атаки Ирана на Израиль в скором времени переговорит с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, утверждает телеканал Fox News. Ранее Байден по итогам встречи с командой по нацбезопасности заявил, что приверженность Вашингтона безопасности Израиля на фоне атаки со стороны Ирана остается "непоколебимой". Телеканал Fox News в эфире анонсирует, что звонок состоится "скоро". Белый дом к текущему моменту официально не комментировал соответствующую информацию. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/tryudo-1939880391.html
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иран
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в мире, иран, израиль, сирия, джо байден, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ сообщили о скором разговоре Байдена с Нетаньяху

Fox News: Байден в свете атаки Ирана на Израиль скоро поговорит с Нетаньяху

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в свете атаки Ирана на Израиль в скором времени переговорит с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, утверждает телеканал Fox News.
Ранее Байден по итогам встречи с командой по нацбезопасности заявил, что приверженность Вашингтона безопасности Израиля на фоне атаки со стороны Ирана остается "непоколебимой".
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Телеканал Fox News в эфире анонсирует, что звонок состоится "скоро". Белый дом к текущему моменту официально не комментировал соответствующую информацию.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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В миреИранИзраильСирияДжо БайденБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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