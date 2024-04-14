https://ria.ru/20240414/news-1939870551.html

США готовы к дальнейшим действиям со стороны Ирана, пишут СМИ

США готовы к дальнейшим действиям со стороны Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

США готовы к дальнейшим действиям со стороны Ирана, пишут СМИ

США готовы к дальнейшим действиям со стороны Ирана, американские силы в Ираке и Сирии могут сбить беспилотники, запущенные Тегераном в сторону Израиля, пишет... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:13

2024-04-14T01:13

2024-04-14T01:13

в мире

сша

ирак

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США готовы к дальнейшим действиям со стороны Ирана, американские силы в Ираке и Сирии могут сбить беспилотники, запущенные Тегераном в сторону Израиля, пишет CBS News со ссылкой на американских чиновников. "США находятся в состоянии готовности к дальнейшим действиям со стороны Ирана", - говорится в сообщении. СМИ отмечает, что силы США в Ираке и Сирии могут сбивать беспилотники, направляющиеся в Израиль.

https://ria.ru/20240414/cnn-1939870146.html

сша

ирак

сирия

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в мире, сша, ирак, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем