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Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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00:53 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/news-1939868164.html
Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, пишут СМИ
Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, пишут СМИ
Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного израильского военного источника. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:53
2024-04-14T00:53
в мире
иран
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного израильского военного источника. "Израильский военный источник сообщил ABC News, что Иран нацелил удары только по военным объектам, а не по гражданским", - говорится в сообщении телеканала. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/news-1939867669.html
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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, пишут СМИ

ABC News: Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля

© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza AlaeiЗапуск иранского беспилотника
Запуск иранского беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
Запуск иранского беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного израильского военного источника.
"Израильский военный источник сообщил ABC News, что Иран нацелил удары только по военным объектам, а не по гражданским", - говорится в сообщении телеканала.
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
По Израилю могут запустить до 500 беспилотников, пишут СМИ
00:48
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
 
В миреИранИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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