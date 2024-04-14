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Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, пишут СМИ

Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, пишут СМИ

Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного израильского военного источника. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:53

2024-04-14T00:53

2024-04-14T00:53

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран нацелил удары только на военные объекты Израиля, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного израильского военного источника. "Израильский военный источник сообщил ABC News, что Иран нацелил удары только по военным объектам, а не по гражданским", - говорится в сообщении телеканала. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем