https://ria.ru/20240414/news-1939865072.html
Египет внимательно следит за ситуацией в регионе, пишут СМИ
Египет внимательно следит за ситуацией в регионе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Египет внимательно следит за ситуацией в регионе, пишут СМИ
Власти Египта внимательно следят за развитием ситуации в регионе на фоне иранской атаки на Израиль и продолжает контакты со всеми сторонами для деэскалации,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:13
2024-04-14T00:13
2024-04-14T00:13
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израиль
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обострение ситуации между ираном и израилем
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Власти Египта внимательно следят за развитием ситуации в регионе на фоне иранской атаки на Израиль и продолжает контакты со всеми сторонами для деэскалации, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный египетский источник. “Кризисная группа из соответствующих органов и учреждений внимательно следит за развитием ситуации в регионе и в круглосуточном режиме предоставляет доклады президенту (Абдель Фаттаху - ред.) ас-Сиси”, - заявил источник. Источник добавил, что Египет продолжает контакты со всеми сторонами для деэскалации в регионе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно отслеживает ситуацию.
https://ria.ru/20240414/reuters-1939864934.html
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в мире, египет, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Египет, Израиль, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Египет внимательно следит за ситуацией в регионе, пишут СМИ
Al Qahera News: Египет внимательно следит за развитием ситуации в регионе