https://ria.ru/20240414/news-1939865072.html

Египет внимательно следит за ситуацией в регионе, пишут СМИ

Египет внимательно следит за ситуацией в регионе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Египет внимательно следит за ситуацией в регионе, пишут СМИ

Власти Египта внимательно следят за развитием ситуации в регионе на фоне иранской атаки на Израиль и продолжает контакты со всеми сторонами для деэскалации,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:13

2024-04-14T00:13

2024-04-14T00:13

в мире

египет

израиль

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Власти Египта внимательно следят за развитием ситуации в регионе на фоне иранской атаки на Израиль и продолжает контакты со всеми сторонами для деэскалации, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный египетский источник. “Кризисная группа из соответствующих органов и учреждений внимательно следит за развитием ситуации в регионе и в круглосуточном режиме предоставляет доклады президенту (Абдель Фаттаху - ред.) ас-Сиси”, - заявил источник. Источник добавил, что Египет продолжает контакты со всеми сторонами для деэскалации в регионе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно отслеживает ситуацию.

https://ria.ru/20240414/reuters-1939864934.html

https://ria.ru/20240413/kan-1939863903.html

египет

израиль

иран

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в мире, египет, израиль, иран, обострение ситуации между ираном и израилем