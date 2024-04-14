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Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС - РИА Новости, 14.04.2024
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08:48 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/netanyakhu-1939909536.html
Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС
Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС
Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС в полную силу после отказа палестинского движения от предложенной схемы сделки, сообщает... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:48
2024-04-14T08:48
в мире
израиль
каир (город)
иран
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС в полную силу после отказа палестинского движения от предложенной схемы сделки, сообщает канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Больше недели прошло со встречи в Каире - ХАМАС отверг схему, представленную посредниками... Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС в полную силу и приложит все усилия, чтобы немедленно вернуть 133 заложника из сектора Газа", - говорится в заявлении на сайте канцелярии. Указывается, что отклонение предложения трех посредников, которое предполагало "наиболее значительную гибкость со стороны Израиля", доказывает, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар "не желает гуманитарной сделки и возвращения заложников, продолжает эксплуатировать напряженность (Израиля – ред.) с Ираном и стремится &lt;...&gt; к общей эскалации в регионе".
https://ria.ru/20240414/konflikt-1915630213.html
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каир (город)
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в мире, израиль, каир (город), иран, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Иран, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС

Канцелярия Нетаньяху: Израиль будет стремиться к реализации целей войны с ХАМАС

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС в полную силу после отказа палестинского движения от предложенной схемы сделки, сообщает канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«
"Больше недели прошло со встречи в Каире - ХАМАС отверг схему, представленную посредниками... Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС в полную силу и приложит все усилия, чтобы немедленно вернуть 133 заложника из сектора Газа", - говорится в заявлении на сайте канцелярии.
Указывается, что отклонение предложения трех посредников, которое предполагало "наиболее значительную гибкость со стороны Израиля", доказывает, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар "не желает гуманитарной сделки и возвращения заложников, продолжает эксплуатировать напряженность (Израиля – ред.) с Ираном и стремится <...> к общей эскалации в регионе".
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