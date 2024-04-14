https://ria.ru/20240414/netanyakhu-1939909536.html

Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС

Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС

Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС в полную силу после отказа палестинского движения от предложенной схемы сделки, сообщает... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:48

2024-04-14T08:48

2024-04-14T08:48

в мире

израиль

каир (город)

иран

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС в полную силу после отказа палестинского движения от предложенной схемы сделки, сообщает канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Больше недели прошло со встречи в Каире - ХАМАС отверг схему, представленную посредниками... Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС в полную силу и приложит все усилия, чтобы немедленно вернуть 133 заложника из сектора Газа", - говорится в заявлении на сайте канцелярии. Указывается, что отклонение предложения трех посредников, которое предполагало "наиболее значительную гибкость со стороны Израиля", доказывает, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар "не желает гуманитарной сделки и возвращения заложников, продолжает эксплуатировать напряженность (Израиля – ред.) с Ираном и стремится <...> к общей эскалации в регионе".

https://ria.ru/20240414/konflikt-1915630213.html

израиль

каир (город)

иран

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, каир (город), иран, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году