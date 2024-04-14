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Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС
Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС
Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС в полную силу после отказа палестинского движения от предложенной схемы сделки, сообщает... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:48
2024-04-14T08:48
2024-04-14T08:48
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС в полную силу после отказа палестинского движения от предложенной схемы сделки, сообщает канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Больше недели прошло со встречи в Каире - ХАМАС отверг схему, представленную посредниками... Израиль продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС в полную силу и приложит все усилия, чтобы немедленно вернуть 133 заложника из сектора Газа", - говорится в заявлении на сайте канцелярии. Указывается, что отклонение предложения трех посредников, которое предполагало "наиболее значительную гибкость со стороны Израиля", доказывает, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар "не желает гуманитарной сделки и возвращения заложников, продолжает эксплуатировать напряженность (Израиля – ред.) с Ираном и стремится <...> к общей эскалации в регионе".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, каир (город), иран, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Каир (город), Иран, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил, что продолжит стремиться к реализации целей войны с ХАМАС
Канцелярия Нетаньяху: Израиль будет стремиться к реализации целей войны с ХАМАС