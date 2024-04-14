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США ожидают атаку на правительственные объекты Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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00:50 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/nbc-1939867910.html
США ожидают атаку на правительственные объекты Израиля, пишут СМИ
США ожидают атаку на правительственные объекты Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
США ожидают атаку на правительственные объекты Израиля, пишут СМИ
США ожидают, что атака Ирана на Израиль будет "крупной", будет нацелена на правительственные объекты, пишет NBC со ссылкой на двух американских чиновников. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:50
2024-04-14T00:50
в мире
сша
иран
израиль
nbc
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США ожидают, что атака Ирана на Израиль будет "крупной", будет нацелена на правительственные объекты, пишет NBC со ссылкой на двух американских чиновников. Как отмечает СМИ, американская администрация ожидает, что атаки Ирана будут нацелены "на правительственные объекты Израиля, а не гражданские или религиозные". При этом NBC отмечает, что в США ожидают "крупной" атаки.
https://ria.ru/20240414/ataka-1939867532.html
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в мире, сша, иран, израиль, nbc, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, США, Иран, Израиль, NBC, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
США ожидают атаку на правительственные объекты Израиля, пишут СМИ

NBC: США ожидают, что атака Ирана на Израиль будет "крупной"

© AP Photo / Iranian ArmyЗапуск беспилотников в Иране
Запуск беспилотников в Иране - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Iranian Army
Запуск беспилотников в Иране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США ожидают, что атака Ирана на Израиль будет "крупной", будет нацелена на правительственные объекты, пишет NBC со ссылкой на двух американских чиновников.
Как отмечает СМИ, американская администрация ожидает, что атаки Ирана будут нацелены "на правительственные объекты Израиля, а не гражданские или религиозные".
Израильский противоракетный комплекс Железный купол - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
КСИР назвал атаку по Израилю успешной, пишут СМИ
00:46
При этом NBC отмечает, что в США ожидают "крупной" атаки.
 
В миреСШАИранИзраильNBCОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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