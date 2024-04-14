https://ria.ru/20240414/nbc-1939867910.html

США ожидают атаку на правительственные объекты Израиля, пишут СМИ

США ожидают атаку на правительственные объекты Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

США ожидают атаку на правительственные объекты Израиля, пишут СМИ

США ожидают, что атака Ирана на Израиль будет "крупной", будет нацелена на правительственные объекты, пишет NBC со ссылкой на двух американских чиновников. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:50

2024-04-14T00:50

2024-04-14T00:50

в мире

сша

иран

израиль

nbc

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825272158_98:333:2013:1410_1920x0_80_0_0_61d9483946c52d207d3d94d17b5479f1.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США ожидают, что атака Ирана на Израиль будет "крупной", будет нацелена на правительственные объекты, пишет NBC со ссылкой на двух американских чиновников. Как отмечает СМИ, американская администрация ожидает, что атаки Ирана будут нацелены "на правительственные объекты Израиля, а не гражданские или религиозные". При этом NBC отмечает, что в США ожидают "крупной" атаки.

https://ria.ru/20240414/ataka-1939867532.html

сша

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, израиль, nbc, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем