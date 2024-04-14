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Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на полметра - РИА Новости, 14.04.2024
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07:56 14.04.2024 (обновлено: 14:21 14.04.2024)
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Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на полметра
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на полметра - РИА Новости, 14.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на полметра
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 51 сантиметр, сообщило правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:56
2024-04-14T14:21
орск
прорыв дамбы в орске
россия
происшествия
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 51 сантиметр, сообщило правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале."В Орске в 6 ПВР размещены 698 человек, в том числе 97 детей. За сутки в городе вода ушла из 1230 домов с приусадебными участками. Уровень воды в Урале снизился на 51 см", - говорится в сообщении.
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орск, прорыв дамбы в орске, россия, происшествия, наводнения в россии — 2024, оренбургская область
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Россия, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на полметра

Власти: уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 51 сантиметр

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРека Урал в районе Старого города в Орске. 14 апреля 2024
Река Урал в районе Старого города в Орске. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Река Урал в районе Старого города в Орске. 14 апреля 2024
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 51 сантиметр, сообщило правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале.
"В Орске в 6 ПВР размещены 698 человек, в том числе 97 детей. За сутки в городе вода ушла из 1230 домов с приусадебными участками. Уровень воды в Урале снизился на 51 см", - говорится в сообщении.
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ОрскПрорыв дамбы в ОрскеРоссияПроисшествияНаводнения в России — 2024Оренбургская область
 
 
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