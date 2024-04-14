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Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на полметра
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на полметра - РИА Новости, 14.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на полметра
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 51 сантиметр, сообщило правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:56
2024-04-14T07:56
2024-04-14T14:21
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 51 сантиметр, сообщило правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале."В Орске в 6 ПВР размещены 698 человек, в том числе 97 детей. За сутки в городе вода ушла из 1230 домов с приусадебными участками. Уровень воды в Урале снизился на 51 см", - говорится в сообщении.
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орск, прорыв дамбы в орске, россия, происшествия, наводнения в россии — 2024, оренбургская область
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Россия, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на полметра
Власти: уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 51 сантиметр