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В Курганской области более 300 жилых домов остаются подтопленными

В Курганской области более 300 жилых домов остаются подтопленными - РИА Новости, 14.04.2024

В Курганской области более 300 жилых домов остаются подтопленными

Более 300 жилых домов и 473 приусадебных участка остаются подтопленными в Курганской области, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:47

2024-04-14T07:47

2024-04-14T07:47

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Более 300 жилых домов и 473 приусадебных участка остаются подтопленными в Курганской области, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС. "По состоянию на 14 апреля, подтопленными остаются в трех муниципальных округах (Звериноголовском, Притобольном и Куртамышском) 304 жилых дома, 473 приусадебных участка", - говорится в сообщении. Уточняется, что за прошедшие сутки освободился от воды один приусадебный участок в селе Казак-Кочердык Целинного округа.

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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия