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Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, сообщил губернатор - РИА Новости, 14.04.2024
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07:46 14.04.2024 (обновлено: 09:19 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/navodnenie-1939902307.html
Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, сообщил губернатор
Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, сообщил губернатор - РИА Новости, 14.04.2024
Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, сообщил губернатор
Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, вода подходит к городу, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:46
2024-04-14T09:19
тобол (река)
курган
курганская область
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, вода подходит к городу, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале."Последние два часа вода добавляется по двадцать сантиметров. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город. Сейчас уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка. Пойма очень влажная", — написал глава региона.Губернатор подчеркнул, что электроэнергию и газ будут отключать в превентивном режиме во избежание несчастных случаев и аварий. Во всех районах затоплений работают эвакуационно-спасательные группы и оповещение. Шумков еще раз призвал местных жителей покинуть подтапливаемые места.Корреспондент РИА Новости подтвердил, что вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла. Ее уровень за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет уже почти пять метров. При шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.Как отметили в администрации Кургана, вода в Тоболе поднялась почти до уровня Мало-Чаусовского моста. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зону ЧС, предположительно, попадут 18 718 человек.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует и в Тюменской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
тобол (река)
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тобол (река), курган, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Тобол (река), Курган, Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, сообщил губернатор

Шумков: уровень реки Тобол в Кургане растет по 20 см последние два часа

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРека Тобол в районе улицы Галкинской в Кургане
Река Тобол в районе улицы Галкинской в Кургане - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Река Тобол в районе улицы Галкинской в Кургане
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Уровень реки Тобол в Кургане начал заметно расти, вода подходит к городу, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.
"Последние два часа вода добавляется по двадцать сантиметров. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город. Сейчас уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка. Пойма очень влажная", — написал глава региона.
Губернатор подчеркнул, что электроэнергию и газ будут отключать в превентивном режиме во избежание несчастных случаев и аварий. Во всех районах затоплений работают эвакуационно-спасательные группы и оповещение. Шумков еще раз призвал местных жителей покинуть подтапливаемые места.
Корреспондент РИА Новости подтвердил, что вода в реке Тобол в Кургане заметно прибыла. Ее уровень за ночь вырос на 54 сантиметра и составляет уже почти пять метров. При шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.
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Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зону ЧС, предположительно, попадут 18 718 человек.
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В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует и в Тюменской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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Тобол (река)КурганКурганская областьВадим ШумковНаводнения в России — 2024ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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