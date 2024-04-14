https://ria.ru/20240414/navodnenie-1939902200.html
Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться
Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться - РИА Новости, 14.04.2024
Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться
Уровень реки Урал у Оренбурга впервые за время паводка начал снижаться, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:42
2024-04-14T07:42
2024-04-14T12:05
прорыв дамбы в орске
оренбург
наводнения в россии — 2024
россия
происшествия
оренбургская область
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939941486_0:401:2928:2048_1920x0_80_0_0_397ac53b008d2d1784da46d7f23c69cb.jpg
УФА, 14 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга впервые за время паводка начал снижаться, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Утром 14 апреля Гидрометцентр фиксирует уменьшение уровня реки Урал у Оренбурга на 5 см, причем на 3 см - за последний час. В настоящее время вода на отметке 11 м 82 см", - говорится в сообщении.
оренбург
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939941486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3536a4bea188853dabfb806a2eadd231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прорыв дамбы в орске, оренбург, наводнения в россии — 2024, россия, происшествия, оренбургская область, гидрометцентр
Прорыв дамбы в Орске, Оренбург, Наводнения в России — 2024, Россия, Происшествия, Оренбургская область, Гидрометцентр
Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться
Власти: уровень реки Урал у Оренбурга впервые за время паводка начал снижаться