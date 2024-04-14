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Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться - РИА Новости, 14.04.2024
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07:42 14.04.2024 (обновлено: 12:05 14.04.2024)
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Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться
Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться - РИА Новости, 14.04.2024
Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться
Уровень реки Урал у Оренбурга впервые за время паводка начал снижаться, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:42
2024-04-14T12:05
прорыв дамбы в орске
оренбург
наводнения в россии — 2024
россия
происшествия
оренбургская область
гидрометцентр
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга впервые за время паводка начал снижаться, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Утром 14 апреля Гидрометцентр фиксирует уменьшение уровня реки Урал у Оренбурга на 5 см, причем на 3 см - за последний час. В настоящее время вода на отметке 11 м 82 см", - говорится в сообщении.
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прорыв дамбы в орске, оренбург, наводнения в россии — 2024, россия, происшествия, оренбургская область, гидрометцентр
Прорыв дамбы в Орске, Оренбург, Наводнения в России — 2024, Россия, Происшествия, Оренбургская область, Гидрометцентр
Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться

Власти: уровень реки Урал у Оренбурга впервые за время паводка начал снижаться

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМестные жители передвигаются на надувных лодках по затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге. 14 апреля 2024
Местные жители передвигаются на надувных лодках по затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Местные жители передвигаются на надувных лодках по затопленной улице Геннадия Донковцева в Оренбурге. 14 апреля 2024
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга впервые за время паводка начал снижаться, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Утром 14 апреля Гидрометцентр фиксирует уменьшение уровня реки Урал у Оренбурга на 5 см, причем на 3 см - за последний час. В настоящее время вода на отметке 11 м 82 см", - говорится в сообщении.
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