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Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться

Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться - РИА Новости, 14.04.2024

Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться

Уровень реки Урал у Оренбурга впервые за время паводка начал снижаться, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:42

2024-04-14T07:42

2024-04-14T12:05

прорыв дамбы в орске

оренбург

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россия

происшествия

оренбургская область

гидрометцентр

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УФА, 14 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга впервые за время паводка начал снижаться, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Утром 14 апреля Гидрометцентр фиксирует уменьшение уровня реки Урал у Оренбурга на 5 см, причем на 3 см - за последний час. В настоящее время вода на отметке 11 м 82 см", - говорится в сообщении.

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