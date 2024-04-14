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Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении жителей в должников - РИА Новости, 14.04.2024
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12:39 14.04.2024 (обновлено: 16:42 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/moldaviya-1939948029.html
Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении жителей в должников
Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении жителей в должников - РИА Новости, 14.04.2024
Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении жителей в должников
Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" превращают жителей страны в должников, поскольку берут все больше кредитов,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T12:39
2024-04-14T16:42
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" превращают жителей страны в должников, поскольку берут все больше кредитов, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. "Благодаря Санду и ПДС сегодня каждый гражданин Молдавии — должник. Для этого не обязательно было самому брать кредит, за нас это сделала власть. На 1 марта 2024 года внешний госдолг страны — 3,621 миллиарда долларов. Ожидается, что к концу 2024-го он превысит 125 миллиардов леев (семь миллиардов долларов. — Прим. ред.). Но власть продолжает набирать кредиты", — написал Лунгу. По его мнению, власти Молдавии предпочитают жить взаймы, это негативно сказывается на экономике всей страны. "Экономике Молдавии все хуже. Это подтверждает Всемирный банк, который вдвое снизил прогноз экономического роста Молдавии — с 4,2 до 2,2 процента. Кроме того, эксперты прогнозируют, что уровень инфляции в стране будет 4,9 процента, а в 2025-м еще выше — 5,2 процента", — пояснил оппозиционер. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936201028.html
https://ria.ru/20240325/moldaviya-1935756411.html
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в мире, молдавия, майя санду, всемирный банк
В мире, Молдавия, Майя Санду, Всемирный банк
Оппозиция обвинила власти Молдавии в превращении жителей в должников

Оппозиционер Лунгу: власти Молдавии кредитами превращают ее жителей в должников

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Власти Молдавии в лице президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" превращают жителей страны в должников, поскольку берут все больше кредитов, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.
"Благодаря Санду и ПДС сегодня каждый гражданин Молдавии — должник. Для этого не обязательно было самому брать кредит, за нас это сделала власть. На 1 марта 2024 года внешний госдолг страны — 3,621 миллиарда долларов. Ожидается, что к концу 2024-го он превысит 125 миллиардов леев (семь миллиардов долларов. — Прим. ред.). Но власть продолжает набирать кредиты", — написал Лунгу.
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По его мнению, власти Молдавии предпочитают жить взаймы, это негативно сказывается на экономике всей страны.
"Экономике Молдавии все хуже. Это подтверждает Всемирный банк, который вдвое снизил прогноз экономического роста Молдавии — с 4,2 до 2,2 процента. Кроме того, эксперты прогнозируют, что уровень инфляции в стране будет 4,9 процента, а в 2025-м еще выше — 5,2 процента", — пояснил оппозиционер.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияМайя СандуВсемирный банк
 
 
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