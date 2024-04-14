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В Молдавии четыре партии создали политблок и поддержали евроинтеграциию - РИА Новости, 14.04.2024
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19:23 14.04.2024 (обновлено: 19:24 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/moldavia-1940003787.html
В Молдавии четыре партии создали политблок и поддержали евроинтеграциию
В Молдавии четыре партии создали политблок и поддержали евроинтеграциию - РИА Новости, 14.04.2024
В Молдавии четыре партии создали политблок и поддержали евроинтеграциию
Четыре партии в Молдавии объявили о создании политического блока "Вместе" и подписали пакт в поддержку евроинтеграции, призвав другие политсилы последовать их... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T19:23
2024-04-14T19:24
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молдавия
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Четыре партии в Молдавии объявили о создании политического блока "Вместе" и подписали пакт в поддержку евроинтеграции, призвав другие политсилы последовать их примеру, передает корреспондент РИА Новости. Молдавские партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA), "Коалиция за единство и благосостояние" (CUB), социально-политическое движение "Лига городов и сообществ" (LOC) и Партия перемен в воскресенье сообщили о создании единого политблока. "С сегодняшнего дня мы переходим на одно название. Политический блок "Вместе" призван гарантировать европейский курс Молдавии, нейтрализовать политические риски, с которыми мы сталкиваемся, и объединить общество", - заявил на брифинге лидер Партии перемен Штефан Глигор. По его словам, члены нового блока также одобрили проект "Пакта для Европы" и подписали документ, созданный "для всех здоровых политических сил, которые готовы поддержать европейский путь Молдавии". Текст пакта будет передан "всем политическим партиям и всем субъектам, заинтересованным в продвижении этой национальной идеи", чтобы они также выразили поддержку процесса евроинтеграции. "Мы, подписавшие эту декларацию, рассматриваем выражение национального единства по вопросу европейской интеграции как тест для всего политического класса. Мы со всей убежденностью заявляем, что никто не должен претендовать на монополию в области европейской интеграции. Стороны, подписавшие "Пакт для Европы", призывают власти и оппозицию рассматривать демократический плюрализм как основное правило в процессе европейской интеграции, принимают цель европейской интеграции Молдавии и осуждают любую агрессию и военную оккупацию", - говорится в документе. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html
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в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Евросоюз
В Молдавии четыре партии создали политблок и поддержали евроинтеграциию

В Молдавии 4 партии создали политблок и подписали пакт о евроинтеграции

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Четыре партии в Молдавии объявили о создании политического блока "Вместе" и подписали пакт в поддержку евроинтеграции, призвав другие политсилы последовать их примеру, передает корреспондент РИА Новости.
Молдавские партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA), "Коалиция за единство и благосостояние" (CUB), социально-политическое движение "Лига городов и сообществ" (LOC) и Партия перемен в воскресенье сообщили о создании единого политблока.
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"С сегодняшнего дня мы переходим на одно название. Политический блок "Вместе" призван гарантировать европейский курс Молдавии, нейтрализовать политические риски, с которыми мы сталкиваемся, и объединить общество", - заявил на брифинге лидер Партии перемен Штефан Глигор.
По его словам, члены нового блока также одобрили проект "Пакта для Европы" и подписали документ, созданный "для всех здоровых политических сил, которые готовы поддержать европейский путь Молдавии". Текст пакта будет передан "всем политическим партиям и всем субъектам, заинтересованным в продвижении этой национальной идеи", чтобы они также выразили поддержку процесса евроинтеграции.
"Мы, подписавшие эту декларацию, рассматриваем выражение национального единства по вопросу европейской интеграции как тест для всего политического класса. Мы со всей убежденностью заявляем, что никто не должен претендовать на монополию в области европейской интеграции. Стороны, подписавшие "Пакт для Европы", призывают власти и оппозицию рассматривать демократический плюрализм как основное правило в процессе европейской интеграции, принимают цель европейской интеграции Молдавии и осуждают любую агрессию и военную оккупацию", - говорится в документе.
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Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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