https://ria.ru/20240414/moldavia-1939987788.html

Шор обвинил Запад в навязывании своих идеалов Молдавии

Шор обвинил Запад в навязывании своих идеалов Молдавии - РИА Новости, 14.04.2024

Шор обвинил Запад в навязывании своих идеалов Молдавии

Запад через пропаганду навязывает Молдавии свои идеалы и отбирает у страны дееспособных людей, считает оппозиционный молдавский политик Илан Шор. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T17:04

2024-04-14T17:04

2024-04-14T17:21

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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Запад через пропаганду навязывает Молдавии свои идеалы и отбирает у страны дееспособных людей, считает оппозиционный молдавский политик Илан Шор. "Запад не жалеет денег на пропаганду в нашей стране. Подросло целое поколение, которому навязали западные идеалы. Одна из тем - зависимость Молдавии от Европы, которая выкачала у нас 1,5 миллиона дееспособных граждан. Они уехали из страны. При этом Запад ничего не вкладывал в нашу социальную сферу, не занимался инфраструктурой. Были только подачки на пропаганду", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, задача оппозиции - противостоять западной пропаганде в Молдавии. "Запад обещал нам демократию, свободу слова и честные выборы. Взамен мы получили разгон митингов, 13 закрытых телеканалов и снятых за три часа до начала голосования кандидатов. Так (президент Молдавии Майя - ред.) Санду и ее европейские друзья видят демократию в Молдавии", - подчеркнул оппозиционер. Правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, илан шор, московский комсомолец