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Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T

Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 14.04.2024

Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T

Российские военные уничтожили украинскую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:12

2024-04-14T13:12

2024-04-14T15:19

специальная военная операция на украине

германия

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

германия, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)