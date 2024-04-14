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Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T
Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T - РИА Новости, 14.04.2024
Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T
Российские военные уничтожили украинскую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:12
2024-04-14T13:12
2024-04-14T15:19
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T
МО: ВС России уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ