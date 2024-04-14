https://ria.ru/20240414/minoborony-1939951539.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери противника здесь РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:06

2024-04-14T13:06

2024-04-14T13:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери противника здесь составили до 150 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника составили до 150 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трех автомобилей, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, 155-миллиметровой гаубицы М777 производства США и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика