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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 14.04.2024 (обновлено: 13:10 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/minoborony-1939951539.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери противника здесь РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:06
2024-04-14T13:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери противника здесь составили до 150 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника составили до 150 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трех автомобилей, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, 155-миллиметровой гаубицы М777 производства США и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных на Южнодонецком направлении за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери противника здесь составили до 150 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери противника составили до 150 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трех автомобилей, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, 155-миллиметровой гаубицы М777 производства США и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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