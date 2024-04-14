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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 14.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери противника здесь РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:06
2024-04-14T13:06
2024-04-14T13:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух украинских бригад на южнодонецком направлении, потери противника здесь составили до 150 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника составили до 150 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трех автомобилей, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, 155-миллиметровой гаубицы М777 производства США и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 150 военных на Южнодонецком направлении за сутки