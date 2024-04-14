https://ria.ru/20240414/mina-1939952935.html
Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР
Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2024
Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР
Тракторист подорвался на противотанковой мине в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Перовмайска Сергей Колягин своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:13
2024-04-14T13:13
2024-04-14T13:13
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Тракторист подорвался на противотанковой мине в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Перовмайска Сергей Колягин своем Telegram-канале. "Вчера, 13 апреля, в пгт Нижнее, который входит в состав городского округа, мирный житель, управляя трактором, совершил наезд на противотанковую мину. В результате подрыва мужчина получил множественные осколочные ранения", - сообщил Колягин. Он уточнил, что сразу же после происшествия пострадавший был доставлен в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу. Колягин напомнил о минной опасности и призвал жителей республики проявлять бдительность.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР
Мэр Перовмайска Колягин: тракторист подорвался на противотанковой мине