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Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/mina-1939952935.html
Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР
Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2024
Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР
Тракторист подорвался на противотанковой мине в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Перовмайска Сергей Колягин своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:13
2024-04-14T13:13
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Тракторист подорвался на противотанковой мине в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Перовмайска Сергей Колягин своем Telegram-канале. "Вчера, 13 апреля, в пгт Нижнее, который входит в состав городского округа, мирный житель, управляя трактором, совершил наезд на противотанковую мину. В результате подрыва мужчина получил множественные осколочные ранения", - сообщил Колягин. Он уточнил, что сразу же после происшествия пострадавший был доставлен в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу. Колягин напомнил о минной опасности и призвал жителей республики проявлять бдительность.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР

Мэр Перовмайска Колягин: тракторист подорвался на противотанковой мине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Тракторист подорвался на противотанковой мине в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Перовмайска Сергей Колягин своем Telegram-канале.
"Вчера, 13 апреля, в пгт Нижнее, который входит в состав городского округа, мирный житель, управляя трактором, совершил наезд на противотанковую мину. В результате подрыва мужчина получил множественные осколочные ранения", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что сразу же после происшествия пострадавший был доставлен в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу. Колягин напомнил о минной опасности и призвал жителей республики проявлять бдительность.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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