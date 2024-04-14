https://ria.ru/20240414/mina-1939952935.html

Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР

Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР - РИА Новости, 14.04.2024

Тракторист подорвался на противотанковой мине в ЛНР

Тракторист подорвался на противотанковой мине в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Перовмайска Сергей Колягин своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:13

2024-04-14T13:13

2024-04-14T13:13

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Тракторист подорвался на противотанковой мине в Луганской Народной Республике, сообщил мэр Перовмайска Сергей Колягин своем Telegram-канале. "Вчера, 13 апреля, в пгт Нижнее, который входит в состав городского округа, мирный житель, управляя трактором, совершил наезд на противотанковую мину. В результате подрыва мужчина получил множественные осколочные ранения", - сообщил Колягин. Он уточнил, что сразу же после происшествия пострадавший был доставлен в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу. Колягин напомнил о минной опасности и призвал жителей республики проявлять бдительность.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, происшествия