https://ria.ru/20240414/mid-1939883558.html

Саудовская Аравия призвала Иран и Израиль к сдержанности

Саудовская Аравия призвала Иран и Израиль к сдержанности - РИА Новости, 14.04.2024

Саудовская Аравия призвала Иран и Израиль к сдержанности

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило глубокую обеспокоенность эскалацией в ближневосточном регионе на фоне атаки Ирана против Израиля и... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:26

2024-04-14T03:26

2024-04-14T03:49

в мире

иран

израиль

саудовская аравия

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оон

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило глубокую обеспокоенность эскалацией в ближневосточном регионе на фоне атаки Ирана против Израиля и призвало стороны проявить "крайнюю сдержанность"."Министерство иностранных дел королевства Саудовская Аравия выражает глубокую обеспокоенность нарастанием военной эскалации в регионе и серьезностью ее последствий, призывает все стороны проявить максимальную сдержанность и уберечь регион и (населяющие его) народы от опасностей войны", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X.Также МИД подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен выполнить свою обязанность по поддержанию международного мира и безопасности и предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса, который "будет иметь серьезные последствия" в случае его расширения.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/oon-1939881180.html

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