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Саудовская Аравия призвала Иран и Израиль к сдержанности - РИА Новости, 14.04.2024
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03:26 14.04.2024 (обновлено: 03:49 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/mid-1939883558.html
Саудовская Аравия призвала Иран и Израиль к сдержанности
Саудовская Аравия призвала Иран и Израиль к сдержанности - РИА Новости, 14.04.2024
Саудовская Аравия призвала Иран и Израиль к сдержанности
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило глубокую обеспокоенность эскалацией в ближневосточном регионе на фоне атаки Ирана против Израиля и... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:26
2024-04-14T03:49
в мире
иран
израиль
саудовская аравия
обострение ситуации между ираном и израилем
оон
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило глубокую обеспокоенность эскалацией в ближневосточном регионе на фоне атаки Ирана против Израиля и призвало стороны проявить "крайнюю сдержанность"."Министерство иностранных дел королевства Саудовская Аравия выражает глубокую обеспокоенность нарастанием военной эскалации в регионе и серьезностью ее последствий, призывает все стороны проявить максимальную сдержанность и уберечь регион и (населяющие его) народы от опасностей войны", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X.Также МИД подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен выполнить свою обязанность по поддержанию международного мира и безопасности и предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса, который "будет иметь серьезные последствия" в случае его расширения.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/oon-1939881180.html
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иран
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в мире, иран, израиль, саудовская аравия, обострение ситуации между ираном и израилем, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Саудовская Аравия, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовская Аравия призвала Иран и Израиль к сдержанности

МИД: Саудовскую Аравию обеспокоила эскалация в регионе на фоне атаки Ирана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило глубокую обеспокоенность эскалацией в ближневосточном регионе на фоне атаки Ирана против Израиля и призвало стороны проявить "крайнюю сдержанность".
"Министерство иностранных дел королевства Саудовская Аравия выражает глубокую обеспокоенность нарастанием военной эскалации в регионе и серьезностью ее последствий, призывает все стороны проявить максимальную сдержанность и уберечь регион и (населяющие его) народы от опасностей войны", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
03:01
Также МИД подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен выполнить свою обязанность по поддержанию международного мира и безопасности и предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса, который "будет иметь серьезные последствия" в случае его расширения.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля
02:54
 
В миреИранИзраильСаудовская АравияОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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