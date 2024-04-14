Саудовская Аравия призвала Иран и Израиль к сдержанности
МИД: Саудовскую Аравию обеспокоила эскалация в регионе на фоне атаки Ирана
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило глубокую обеспокоенность эскалацией в ближневосточном регионе на фоне атаки Ирана против Израиля и призвало стороны проявить "крайнюю сдержанность".
"Министерство иностранных дел королевства Саудовская Аравия выражает глубокую обеспокоенность нарастанием военной эскалации в регионе и серьезностью ее последствий, призывает все стороны проявить максимальную сдержанность и уберечь регион и (населяющие его) народы от опасностей войны", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X.
Также МИД подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен выполнить свою обязанность по поддержанию международного мира и безопасности и предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса, который "будет иметь серьезные последствия" в случае его расширения.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.