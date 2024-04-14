https://ria.ru/20240414/merkuris-1939992878.html

Возьмут 45 городов. Зеленскому показали, что останется от Украины

Возьмут 45 городов. Зеленскому показали, что останется от Украины - РИА Новости, 14.04.2024

Возьмут 45 городов. Зеленскому показали, что останется от Украины

Россия может освободить оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса, предположил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T18:03

2024-04-14T18:03

2024-04-14T20:59

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия может освободить оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса, предположил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Еще остается 45 городов. Русские сейчас занимаются тем, что захватывают эти города один за другим. Кажется, этот процесс ускоряется, потому что, получив контроль над одним, они открывают путь к другому", — отметил он.По мнению эксперта, постепенно количество оставшихся городов сокращается в центральном Донбассе, а театр военных действий становится более открытым."Я думаю, что это, на самом деле, наиболее важный фронт", — резюмировал он.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939985422.html

https://ria.ru/20240414/odessa-1939979415.html

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донбасс

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россия, сергей шойгу, донбасс, украина, вооруженные силы украины