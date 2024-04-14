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Возьмут 45 городов. Зеленскому показали, что останется от Украины - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:03 14.04.2024 (обновлено: 20:59 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/merkuris-1939992878.html
Возьмут 45 городов. Зеленскому показали, что останется от Украины
Возьмут 45 городов. Зеленскому показали, что останется от Украины - РИА Новости, 14.04.2024
Возьмут 45 городов. Зеленскому показали, что останется от Украины
Россия может освободить оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса, предположил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:03
2024-04-14T20:59
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия может освободить оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса, предположил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Еще остается 45 городов. Русские сейчас занимаются тем, что захватывают эти города один за другим. Кажется, этот процесс ускоряется, потому что, получив контроль над одним, они открывают путь к другому", — отметил он.По мнению эксперта, постепенно количество оставшихся городов сокращается в центральном Донбассе, а театр военных действий становится более открытым."Я думаю, что это, на самом деле, наиболее важный фронт", — резюмировал он.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939985422.html
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россия, сергей шойгу, донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
Возьмут 45 городов. Зеленскому показали, что останется от Украины

Эксперт Меркурис: Россия может взять под контроль еще 45 городов

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия может освободить оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса, предположил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Еще остается 45 городов. Русские сейчас занимаются тем, что захватывают эти города один за другим. Кажется, этот процесс ускоряется, потому что, получив контроль над одним, они открывают путь к другому", — отметил он.
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По мнению эксперта, постепенно количество оставшихся городов сокращается в центральном Донбассе, а театр военных действий становится более открытым.
"Я думаю, что это, на самом деле, наиболее важный фронт", — резюмировал он.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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