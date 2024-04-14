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Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев
Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев - РИА Новости, 14.04.2024
Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев
Убийства в Газе ухудшают перспективы президента США Джо Байдена на выборах, война Израиля и Ирана вносит дополнительную неопределенность, заявил замруководителя РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:57
2024-04-14T11:57
2024-04-14T12:01
израиль
иран
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Убийства в Газе ухудшают перспективы президента США Джо Байдена на выборах, война Израиля и Ирана вносит дополнительную неопределенность, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость", - написал он.
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, дмитрий медведев, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
Израиль, Иран, Дмитрий Медведев, В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев
Медведев: убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах президента США