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Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев - РИА Новости, 14.04.2024
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11:57 14.04.2024 (обновлено: 12:01 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/medvedev-1939940751.html
Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев
Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев - РИА Новости, 14.04.2024
Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев
Убийства в Газе ухудшают перспективы президента США Джо Байдена на выборах, война Израиля и Ирана вносит дополнительную неопределенность, заявил замруководителя РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:57
2024-04-14T12:01
израиль
иран
дмитрий медведев
в мире
обострение ситуации между ираном и израилем
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Убийства в Газе ухудшают перспективы президента США Джо Байдена на выборах, война Израиля и Ирана вносит дополнительную неопределенность, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость", - написал он.
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израиль
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израиль, иран, дмитрий медведев, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
Израиль, Иран, Дмитрий Медведев, В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев

Медведев: убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах президента США

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Убийства в Газе ухудшают перспективы президента США Джо Байдена на выборах, война Израиля и Ирана вносит дополнительную неопределенность, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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ИзраильИранДмитрий МедведевВ миреОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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