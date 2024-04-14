https://ria.ru/20240414/medvedev-1939940751.html

Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев

Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев - РИА Новости, 14.04.2024

Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, заявил Медведев

Убийства в Газе ухудшают перспективы президента США Джо Байдена на выборах, война Израиля и Ирана вносит дополнительную неопределенность, заявил замруководителя РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T11:57

2024-04-14T11:57

2024-04-14T12:01

израиль

иран

дмитрий медведев

в мире

обострение ситуации между ираном и израилем

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Убийства в Газе ухудшают перспективы президента США Джо Байдена на выборах, война Израиля и Ирана вносит дополнительную неопределенность, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость", - написал он.

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

израиль

иран

сектор газа

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Ольга Фомченкова

израиль, иран, дмитрий медведев, в мире, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа