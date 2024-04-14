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Израильские медики помогли 31 человеку при ракетной атаке Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
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05:31 14.04.2024 (обновлено: 05:32 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/mediki-1939891514.html
Израильские медики помогли 31 человеку при ракетной атаке Ирана
Израильские медики помогли 31 человеку при ракетной атаке Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Израильские медики помогли 31 человеку при ракетной атаке Ирана
Израильские медики оказали помощь 31 человеку, которые испытали чувство сильной тревоги или пострадали по пути в убежища во время ракетной атаки со стороны... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:31
2024-04-14T05:32
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Израильские медики оказали помощь 31 человеку, которые испытали чувство сильной тревоги или пострадали по пути в убежища во время ракетной атаки со стороны Ирана, сообщила пресс-служба Скорой помощи Израиля (MDA). "После ночных сигналов тревоги бригады MDA были направлены для оказания помощи примерно 31 человеку, пострадавшему от чувства тревоги или по пути в убежища", - говорится в сообщении. По данным медиков, в результате атаки Ирана в Израиле серьезно пострадала одна девочка-бедуинка на юге страны. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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израиль
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в мире, иран, израиль, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израильские медики помогли 31 человеку при ракетной атаке Ирана

Израильские врачи оказали помощь 31 человеку, пострадавшим при ударах Ирана

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Израильские медики оказали помощь 31 человеку, которые испытали чувство сильной тревоги или пострадали по пути в убежища во время ракетной атаки со стороны Ирана, сообщила пресс-служба Скорой помощи Израиля (MDA).
"После ночных сигналов тревоги бригады MDA были направлены для оказания помощи примерно 31 человеку, пострадавшему от чувства тревоги или по пути в убежища", - говорится в сообщении.
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По данным медиков, в результате атаки Ирана в Израиле серьезно пострадала одна девочка-бедуинка на юге страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильСирияАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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