https://ria.ru/20240414/mediki-1939891514.html
Израильские медики помогли 31 человеку при ракетной атаке Ирана
Израильские медики помогли 31 человеку при ракетной атаке Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Израильские медики помогли 31 человеку при ракетной атаке Ирана
Израильские медики оказали помощь 31 человеку, которые испытали чувство сильной тревоги или пострадали по пути в убежища во время ракетной атаки со стороны... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:31
2024-04-14T05:31
2024-04-14T05:32
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Израильские медики оказали помощь 31 человеку, которые испытали чувство сильной тревоги или пострадали по пути в убежища во время ракетной атаки со стороны Ирана, сообщила пресс-служба Скорой помощи Израиля (MDA). "После ночных сигналов тревоги бригады MDA были направлены для оказания помощи примерно 31 человеку, пострадавшему от чувства тревоги или по пути в убежища", - говорится в сообщении. По данным медиков, в результате атаки Ирана в Израиле серьезно пострадала одна девочка-бедуинка на юге страны. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, израиль, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израильские медики помогли 31 человеку при ракетной атаке Ирана
Израильские врачи оказали помощь 31 человеку, пострадавшим при ударах Ирана
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Израильские медики оказали помощь 31 человеку, которые испытали чувство сильной тревоги или пострадали по пути в убежища во время ракетной атаки со стороны Ирана, сообщила пресс-служба Скорой помощи Израиля (MDA).
"После ночных сигналов тревоги бригады MDA были направлены для оказания помощи примерно 31 человеку, пострадавшему от чувства тревоги или по пути в убежища", - говорится в сообщении.
По данным медиков, в результате атаки Ирана в Израиле серьезно пострадала одна девочка-бедуинка на юге страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.