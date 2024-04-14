Симоньян призвала усилить дисциплину в медиа на время спецоперации
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала усилить дисциплину в медиа на время проведения спецоперации, приведя в пример цензуру в Израиле при освещении военных действий. Об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Телеведущий обратил внимание на то, как некоторые блогеры и журналисты, рассказывая об ударах ВСУ по российским населенным пунктам, бездумно раскрывают данные о местоположении цеха военного предприятия или выкладывают видео работы средств ПВО ради лайков. Соловьев также напомнил, что в Израиле за такие публикации грозит наказание.
"Очень нам нужна та дисциплина, о которой ты рассказывал в начале. Я поражена тем, что произошло ночью. <...> Мы не спали, следили, естественно. И в итоге мы не понимаем: а что произошло-то? Иран говорит: "Все цели поражены". Израиль говорит: "99 процентов отразили". И нет ни одного видеодоказательства. Это можно называть военной цензурой, а можно называть дисциплиной, которая и должна быть в стране, находящейся в состоянии войны, как находится Израиль всю историю существования. И у нас сейчас специальная военная операция, дисциплины нам надо побольше", — отметила Симоньян.
Эскалация между Ираном и Израилем
В субботу вечером Тегеран атаковал Израиль. Это стало ответом на удар ВВС еврейского государства по Генеральному консульству Ирана в Дамаске 1 апреля. Тогда погибли семь офицеров КСИР, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.
В итоге, по данным СМИ, Иран выпустил 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами территории страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.
Как отметил глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Тем не менее если еврейское государство предпримет какие-либо действия против Исламской Республики Иран, то следующая операция будет намного масштабнее, добавил он.
В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана. Глава Минобороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена, а министр без портфеля Бени Ганц пообещал ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.
Западные страны осудили иранскую атаку. Срочное заседание Совбеза всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47