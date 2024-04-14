https://ria.ru/20240414/malty-1939885848.html
В СБ ООН планируют провести заседание из-за атаки Ирана
В СБ ООН планируют провести заседание из-за атаки Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
В СБ ООН планируют провести заседание из-за атаки Ирана
Председатель СБ ООН планирует назначить заседание Совбеза на 16.00 (23.00 мск) воскресенья в связи с атакой Ирана на Израиль, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T04:02
2024-04-14T04:02
2024-04-14T04:02
в мире
иран
израиль
сирия
оон
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg
ООН, 14 апр - РИА Новости. Председатель СБ ООН планирует назначить заседание Совбеза на 16.00 (23.00 мск) воскресенья в связи с атакой Ирана на Израиль, сообщили журналистам в постпредстве председательствующей в Совбезе Мальты. "Получили запрос. Мы планируем провести заседание завтра, 14 апреля, в 16.00 (23.00 мск)", - отметили в миссии. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/oon-1939881180.html
https://ria.ru/20240414/sholts-1939884623.html
иран
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_f3d6bbc7a155d4bdb474a294a29c5869.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сирия, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В СБ ООН планируют провести заседание из-за атаки Ирана
Председатель СБ ООН планирует назначить заседание на 16.00 (23.00 мск) 14 апреля