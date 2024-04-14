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В СБ ООН планируют провести заседание из-за атаки Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
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04:02 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/malty-1939885848.html
В СБ ООН планируют провести заседание из-за атаки Ирана
В СБ ООН планируют провести заседание из-за атаки Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
В СБ ООН планируют провести заседание из-за атаки Ирана
Председатель СБ ООН планирует назначить заседание Совбеза на 16.00 (23.00 мск) воскресенья в связи с атакой Ирана на Израиль, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T04:02
2024-04-14T04:02
в мире
иран
израиль
сирия
оон
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Председатель СБ ООН планирует назначить заседание Совбеза на 16.00 (23.00 мск) воскресенья в связи с атакой Ирана на Израиль, сообщили журналистам в постпредстве председательствующей в Совбезе Мальты. "Получили запрос. Мы планируем провести заседание завтра, 14 апреля, в 16.00 (23.00 мск)", - отметили в миссии. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/oon-1939881180.html
https://ria.ru/20240414/sholts-1939884623.html
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в мире, иран, израиль, сирия, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В СБ ООН планируют провести заседание из-за атаки Ирана

Председатель СБ ООН планирует назначить заседание на 16.00 (23.00 мск) 14 апреля

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 14 апр - РИА Новости. Председатель СБ ООН планирует назначить заседание Совбеза на 16.00 (23.00 мск) воскресенья в связи с атакой Ирана на Израиль, сообщили журналистам в постпредстве председательствующей в Совбезе Мальты.
"Получили запрос. Мы планируем провести заседание завтра, 14 апреля, в 16.00 (23.00 мск)", - отметили в миссии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
03:01
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Шольц осудил атаку Ирана на Израиль
03:40
 
В миреИранИзраильСирияООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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