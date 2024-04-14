https://ria.ru/20240414/livan-1939936735.html

Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном

Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном - РИА Новости, 14.04.2024

Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном

Израильские военные самолеты замечены в небе над городами на побережье Средиземного моря на севере Ливана, включая Библос, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T11:35

2024-04-14T11:35

2024-04-14T12:15

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израиль

ливан

средиземное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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БЕЙРУТ, 14 апр - РИА Новости. Израильские военные самолеты замечены в небе над городами на побережье Средиземного моря на севере Ливана, включая Библос, передает корреспондент РИА Новости. По его информации, самолеты ВВС Израиля барражируют в небе над северным Ливаном, включая город Библос на побережье Средиземного моря.

https://ria.ru/20240414/udary-1939932677.html

израиль

ливан

средиземное море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, средиземное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем