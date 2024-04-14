Рейтинг@Mail.ru
Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 14.04.2024 (обновлено: 12:15 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/livan-1939936735.html
Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном
Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном - РИА Новости, 14.04.2024
Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном
Израильские военные самолеты замечены в небе над городами на побережье Средиземного моря на севере Ливана, включая Библос, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:35
2024-04-14T12:15
в мире
израиль
ливан
средиземное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_7:0:914:510_1920x0_80_0_0_f2e5ac0f635658db1c44ed1d523f1cea.png
БЕЙРУТ, 14 апр - РИА Новости. Израильские военные самолеты замечены в небе над городами на побережье Средиземного моря на севере Ливана, включая Библос, передает корреспондент РИА Новости. По его информации, самолеты ВВС Израиля барражируют в небе над северным Ливаном, включая город Библос на побережье Средиземного моря.
https://ria.ru/20240414/udary-1939932677.html
израиль
ливан
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939943146_121:0:801:510_1920x0_80_0_0_2c57eb605eb704a42dab44b7e12fe916.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, средиземное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Ливан, Средиземное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном

Израильские военные самолеты заметили в небе над городами на севере Ливана

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства
Истребитель ВВС Израиля F-35I Адир на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 14 апр - РИА Новости. Израильские военные самолеты замечены в небе над городами на побережье Средиземного моря на севере Ливана, включая Библос, передает корреспондент РИА Новости.
По его информации, самолеты ВВС Израиля барражируют в небе над северным Ливаном, включая город Библос на побережье Средиземного моря.
Разрушенное после израильского авиаудара здание вблизи города Баальбек в Ливане. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Израиль нанес авиаудары по Ливану, сообщил источник
Вчера, 11:08
 
В миреИзраильЛиванСредиземное мореОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала