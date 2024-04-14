https://ria.ru/20240414/livan-1939936735.html
Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном
Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном - РИА Новости, 14.04.2024
Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном
Израильские военные самолеты замечены в небе над городами на побережье Средиземного моря на севере Ливана, включая Библос, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:35
2024-04-14T11:35
2024-04-14T12:15
в мире
израиль
ливан
средиземное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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БЕЙРУТ, 14 апр - РИА Новости. Израильские военные самолеты замечены в небе над городами на побережье Средиземного моря на севере Ливана, включая Библос, передает корреспондент РИА Новости. По его информации, самолеты ВВС Израиля барражируют в небе над северным Ливаном, включая город Библос на побережье Средиземного моря.
https://ria.ru/20240414/udary-1939932677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, средиземное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Ливан, Средиземное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израильские военные самолеты появились в небе над Ливаном
Израильские военные самолеты заметили в небе над городами на севере Ливана