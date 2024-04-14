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С юга Ливана выпустили более полусотни снарядов по Израилю, пишут СМИ
С юга Ливана выпустили более полусотни снарядов по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
С юга Ливана выпустили более полусотни снарядов по Израилю, пишут СМИ
Свыше 55 реактивных снарядов были выпущены с юга Ливана по Израилю, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя армейской пресс-службы. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:40
2024-04-14T06:40
2024-04-14T06:40
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Свыше 55 реактивных снарядов были выпущены с юга Ливана по Израилю, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя армейской пресс-службы. CNN цитируют ливанское движение "Хезболлах", которое заявило, что целью ракетного обстрела, почти совпавшего с иранской воздушной атакой на Израиль, были позиции израильской артиллерии. По данным израильского издания Ynet, один из реактивных снарядов разорвался в районе города Кацрин на Голанских высотах, отбитых Израилем у Сирии. Пострадавших нет, но двум местным жителям потребовалась помощь для выхода из стрессового состояния. Обмены ударами между израильскими войсками и "Хезболлах" резко участились после событий 7 октября – палестинского нападения на юг Израиля и ответной операции в секторе Газа.
https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html
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в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Ливан, Сирия, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
С юга Ливана выпустили более полусотни снарядов по Израилю, пишут СМИ
CNN: с юга Ливана выпустили более 55 реактивных снарядов по Израилю