https://ria.ru/20240414/livan-1939895704.html

С юга Ливана выпустили более полусотни снарядов по Израилю, пишут СМИ

С юга Ливана выпустили более полусотни снарядов по Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

С юга Ливана выпустили более полусотни снарядов по Израилю, пишут СМИ

Свыше 55 реактивных снарядов были выпущены с юга Ливана по Израилю, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя армейской пресс-службы. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:40

2024-04-14T06:40

2024-04-14T06:40

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Свыше 55 реактивных снарядов были выпущены с юга Ливана по Израилю, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя армейской пресс-службы. CNN цитируют ливанское движение "Хезболлах", которое заявило, что целью ракетного обстрела, почти совпавшего с иранской воздушной атакой на Израиль, были позиции израильской артиллерии. По данным израильского издания Ynet, один из реактивных снарядов разорвался в районе города Кацрин на Голанских высотах, отбитых Израилем у Сирии. Пострадавших нет, но двум местным жителям потребовалась помощь для выхода из стрессового состояния. Обмены ударами между израильскими войсками и "Хезболлах" резко участились после событий 7 октября – палестинского нападения на юг Израиля и ответной операции в секторе Газа.

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

https://ria.ru/20240414/kitay-1939894996.html

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в мире, израиль, ливан, сирия, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем