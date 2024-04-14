https://ria.ru/20240414/livan-1939867403.html
Ливан закрыл воздушное пространство
Ливан закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 14.04.2024
Ливан закрыл воздушное пространство
Ливан закроет воздушное пространство в воскресенье с 1.00 до 7.00 мск из-за событий в регионе, сообщило министерство транспорта и общественных работ страны. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:45
2024-04-14T00:45
2024-04-14T00:45
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Ливан закроет воздушное пространство в воскресенье с 1.00 до 7.00 мск из-за событий в регионе, сообщило министерство транспорта и общественных работ страны. "Воздушное пространство Ливана будет временно и в качестве меры предосторожности закрыто для всех прибывающих, вылетающих и транзитных рейсов, начиная с 1.00 и до 7.00", - говорится в заявлении министерства. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники, армия находится в состоянии повышенной готовности и непрерывно отслеживает ситуацию.
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в мире, ливан, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Ливан, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Ливан закрыл воздушное пространство
Ливан закрыл воздушное пространство из-за событий в регионе