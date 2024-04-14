https://ria.ru/20240414/kurgan-1939911934.html

В Кургане вода из Тобола почти подобралась к Мало-Чаусовскому мосту

В Кургане вода из Тобола почти подобралась к Мало-Чаусовскому мосту - РИА Новости, 14.04.2024

В Кургане вода из Тобола почти подобралась к Мало-Чаусовскому мосту

Вода из реки Тобол в Кургане практически подобралась к Мало-Чаусовскому мосту, его переливает при отметке более 5 метров, сообщила в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T09:05

2024-04-14T09:05

2024-04-14T10:33

происшествия

жилье

тобол (река)

курган

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр - РИА Новости. Вода из реки Тобол в Кургане практически подобралась к Мало-Чаусовскому мосту, его переливает при отметке более 5 метров, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации. Администрация в своем Telegram-канале разместила видео из Кургана, на котором виден Мало-Чаусовский мост, к которому вода из реки Тобол подошла очень близко. "Уровень воды в Тоболе растет. Эти кадры сняты сегодня в 10.10 (08.10 мск) на Мало-Чаусовском мосту. Его переливает при отметке свыше 5 метров. Сейчас вода уже практически вплотную поднялась до уровня моста", - говорится в сообщении. Власти напоминают жителям о срочной эвакуации и сообщают, что пункты размещения граждан размещены на базе зданий 47 школ и загородных лагерей имени Островского и "Звездный". В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

https://ria.ru/20240414/navodnenie-1939902307.html

тобол (река)

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, тобол (река), курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024