https://ria.ru/20240414/ksir-1939878090.html

В Иране предупредили США о зеркальном ответе на любые враждебные действия

В Иране предупредили США о зеркальном ответе на любые враждебные действия - РИА Новости, 14.04.2024

В Иране предупредили США о зеркальном ответе на любые враждебные действия

Иран даст "зеркальный ответ" на любые действия США и Израиля против Тегерана, исходящие из любой точки страны, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:20

2024-04-14T02:20

2024-04-14T02:33

в мире

иран

тегеран (город)

сша

обострение ситуации между ираном и израилем

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иран даст "зеркальный ответ" на любые действия США и Израиля против Тегерана, исходящие из любой точки страны, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана)."Террористический режим США предупрежден, что любая поддержка и участие в нанесении ущерба Ирану из любой точки мира приведет к решительному и зеркальному ответу со стороны вооруженных сил Исламской Республики Иран. Кроме того, США несет ответственность за действия Израиля", - цитирует агентство Tasnim заявление КСИР.КСИР заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/skaliz-1939876267.html

https://ria.ru/20240414/istochnik-1939876029.html

иран

тегеран (город)

сша

израиль

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в мире, иран, тегеран (город), сша, обострение ситуации между ираном и израилем, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль