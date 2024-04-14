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В Иране предупредили США о зеркальном ответе на любые враждебные действия
В Иране предупредили США о зеркальном ответе на любые враждебные действия - РИА Новости, 14.04.2024
В Иране предупредили США о зеркальном ответе на любые враждебные действия
Иран даст "зеркальный ответ" на любые действия США и Израиля против Тегерана, исходящие из любой точки страны, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:20
2024-04-14T02:20
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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иран даст "зеркальный ответ" на любые действия США и Израиля против Тегерана, исходящие из любой точки страны, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана)."Террористический режим США предупрежден, что любая поддержка и участие в нанесении ущерба Ирану из любой точки мира приведет к решительному и зеркальному ответу со стороны вооруженных сил Исламской Республики Иран. Кроме того, США несет ответственность за действия Израиля", - цитирует агентство Tasnim заявление КСИР.КСИР заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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в мире, иран, тегеран (город), сша, обострение ситуации между ираном и израилем, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Иране предупредили США о зеркальном ответе на любые враждебные действия
КСИР: Иран даст зеркальный ответ на любые действия Вашингтона против /Тегерана
ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Иран даст "зеркальный ответ" на любые действия США и Израиля против Тегерана, исходящие из любой точки страны, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана).
"Террористический режим США предупрежден, что любая поддержка и участие в нанесении ущерба Ирану из любой точки мира приведет к решительному и зеркальному ответу со стороны вооруженных сил Исламской Республики Иран. Кроме того, США несет ответственность за действия Израиля", - цитирует агентство Tasnim заявление КСИР.
КСИР заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.