https://ria.ru/20240414/konflikt-1939997933.html

Глава Евросовета обсудил с лидерами G7 ситуацию на Ближнем Востоке

Глава Евросовета обсудил с лидерами G7 ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024

Глава Евросовета обсудил с лидерами G7 ситуацию на Ближнем Востоке

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с лидерами "Большой семерки" ситуацию на Ближнем Востоке после ответных ударов Ирана по израильским целям, на следующей... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T18:57

2024-04-14T18:57

2024-04-14T18:57

в мире

иран

ближний восток

израиль

шарль мишель

жозеп боррель

евросоюз

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с лидерами "Большой семерки" ситуацию на Ближнем Востоке после ответных ударов Ирана по израильским целям, на следующей неделе эту тему затронут на саммите главы государств и правительств ЕС. "Совместно с лидерами G7 единогласно осудили беспрецедентное нападение Ирана на Израиль. Все стороны должны проявлять сдержанность. Мы продолжим наши усилия для достижения деэскалации. Скорейшее завершение кризиса в Газе путем незамедлительного прекращения огня, внесет свой вклад. Ситуация на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, будет обсуждаться на саммите ЕС на следующей неделе", - написал глава Евросовета в сети X. Ранее Евросоюз заявил, что намерен внести свой вклад в деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке, с этой целью поддерживает контакты со всеми сторонами. Во вторник, 16 апреля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет внеочередную встречу глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции в связи с событиями на Ближнем Востоке. По его словам, главная задача ЕС - "внести вклад в деэскалацию и безопасность региона". Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

иран

ближний восток

израиль

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