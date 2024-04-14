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Глава Евросовета обсудил с лидерами G7 ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024
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18:57 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/konflikt-1939997933.html
Глава Евросовета обсудил с лидерами G7 ситуацию на Ближнем Востоке
Глава Евросовета обсудил с лидерами G7 ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024
Глава Евросовета обсудил с лидерами G7 ситуацию на Ближнем Востоке
Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с лидерами "Большой семерки" ситуацию на Ближнем Востоке после ответных ударов Ирана по израильским целям, на следующей... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:57
2024-04-14T18:57
в мире
иран
ближний восток
израиль
шарль мишель
жозеп боррель
евросоюз
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с лидерами "Большой семерки" ситуацию на Ближнем Востоке после ответных ударов Ирана по израильским целям, на следующей неделе эту тему затронут на саммите главы государств и правительств ЕС. "Совместно с лидерами G7 единогласно осудили беспрецедентное нападение Ирана на Израиль. Все стороны должны проявлять сдержанность. Мы продолжим наши усилия для достижения деэскалации. Скорейшее завершение кризиса в Газе путем незамедлительного прекращения огня, внесет свой вклад. Ситуация на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, будет обсуждаться на саммите ЕС на следующей неделе", - написал глава Евросовета в сети X. Ранее Евросоюз заявил, что намерен внести свой вклад в деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке, с этой целью поддерживает контакты со всеми сторонами. Во вторник, 16 апреля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет внеочередную встречу глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции в связи с событиями на Ближнем Востоке. По его словам, главная задача ЕС - "внести вклад в деэскалацию и безопасность региона". Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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в мире, иран, ближний восток, израиль, шарль мишель, жозеп боррель, евросоюз, евросовет, g7, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Ближний Восток, Израиль, Шарль Мишель, Жозеп Боррель, Евросоюз, Евросовет, G7, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Глава Евросовета обсудил с лидерами G7 ситуацию на Ближнем Востоке

Мишель обсудил с лидерами G7 ситуацию на Ближнем Востоке после атаки Ирана

© Israeli Air Force/XИстребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
Истребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
© Israeli Air Force/X
Истребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с лидерами "Большой семерки" ситуацию на Ближнем Востоке после ответных ударов Ирана по израильским целям, на следующей неделе эту тему затронут на саммите главы государств и правительств ЕС.
"Совместно с лидерами G7 единогласно осудили беспрецедентное нападение Ирана на Израиль. Все стороны должны проявлять сдержанность. Мы продолжим наши усилия для достижения деэскалации. Скорейшее завершение кризиса в Газе путем незамедлительного прекращения огня, внесет свой вклад. Ситуация на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, будет обсуждаться на саммите ЕС на следующей неделе", - написал глава Евросовета в сети X.
Изображение сгенерировано ИИ
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10 апреля, 08:00
Ранее Евросоюз заявил, что намерен внести свой вклад в деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке, с этой целью поддерживает контакты со всеми сторонами. Во вторник, 16 апреля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель проведет внеочередную встречу глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции в связи с событиями на Ближнем Востоке. По его словам, главная задача ЕС - "внести вклад в деэскалацию и безопасность региона".
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 12:47
 
В миреИранБлижний ВостокИзраильШарль МишельЖозеп БоррельЕвросоюзЕвросоветG7Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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