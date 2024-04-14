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МИД Ирана проинформировал Лаврова об ответных мерах на израильский авиаудар - РИА Новости, 14.04.2024
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18:49 14.04.2024 (обновлено: 20:19 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/konflikt-1939997327.html
МИД Ирана проинформировал Лаврова об ответных мерах на израильский авиаудар
МИД Ирана проинформировал Лаврова об ответных мерах на израильский авиаудар - РИА Новости, 14.04.2024
МИД Ирана проинформировал Лаврова об ответных мерах на израильский авиаудар
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан проинформировал в телефонном разговоре российского коллегу Сергея Лаврова об ответе Тегерана на... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:49
2024-04-14T20:19
в мире
иран
россия
сергей лавров
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
тегеран (город)
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан проинформировал в телефонном разговоре российского коллегу Сергея Лаврова об ответе Тегерана на израильский авиаудар по посольству в Дамаске, говорится в заявлении МИД."В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей ИРИ", — сообщили в ведомстве.Министры отметили, что дополнительная эскалация и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности в этом регионе.&quot;Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого внимания Совета Безопасности ООН&quot;, — подчеркнули в МИД.Кроме того, Лавров и Амирабдоллахиан подтвердили, что и Москва и Тегеран рассчитывают на немедленное прекращения огня в секторе Газа, решение острейших гуманитарных проблем и создание прочных условий для переговоров в соответствии с резолюциями ООН.Эскалация между Ираном и ИзраилемВ субботу вечером Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами территории страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.Как отметил глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Тем не менее если еврейское государство предпримет какие-либо действия против Исламской Республики Иран, то следующая операция будет намного масштабнее, добавил он.В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана. Глава Минобороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена, а министр без портфеля Бени Ганц пообещал ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.Западные страны осудили иранскую атаку. Срочное заседание Совбеза всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
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Крупнейшая атака Ирана на Израиль
Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля.
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в мире, иран, россия, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тегеран (город), обострение ситуации между ираном и израилем, биньямин нетаньяху, израиль
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тегеран (город), Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Биньямин Нетаньяху, Израиль
МИД Ирана проинформировал Лаврова об ответных мерах на израильский авиаудар

Глава МИД Ирана уведомил Лаврова об ответных мерах на удар Израиля по посольству

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан проинформировал в телефонном разговоре российского коллегу Сергея Лаврова об ответе Тегерана на израильский авиаудар по посольству в Дамаске, говорится в заявлении МИД.
"В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей ИРИ", — сообщили в ведомстве.
Министры отметили, что дополнительная эскалация и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности в этом регионе.
«

"Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого внимания Совета Безопасности ООН", — подчеркнули в МИД.

Кроме того, Лавров и Амирабдоллахиан подтвердили, что и Москва и Тегеран рассчитывают на немедленное прекращения огня в секторе Газа, решение острейших гуманитарных проблем и создание прочных условий для переговоров в соответствии с резолюциями ООН.
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.
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В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана. Глава Минобороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена, а министр без портфеля Бени Ганц пообещал ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.
Западные страны осудили иранскую атаку. Срочное заседание Совбеза всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.
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В миреИранРоссияСергей ЛавровООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТегеран (город)Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемБиньямин НетаньяхуИзраиль
 
 
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