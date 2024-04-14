МИД Ирана проинформировал Лаврова об ответных мерах на израильский авиаудар
Глава МИД Ирана уведомил Лаврова об ответных мерах на удар Израиля по посольству
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан проинформировал в телефонном разговоре российского коллегу Сергея Лаврова об ответе Тегерана на израильский авиаудар по посольству в Дамаске, говорится в заявлении МИД.
"В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей ИРИ", — сообщили в ведомстве.
Министры отметили, что дополнительная эскалация и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности в этом регионе.
«
"Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого внимания Совета Безопасности ООН", — подчеркнули в МИД.
Кроме того, Лавров и Амирабдоллахиан подтвердили, что и Москва и Тегеран рассчитывают на немедленное прекращения огня в секторе Газа, решение острейших гуманитарных проблем и создание прочных условий для переговоров в соответствии с резолюциями ООН.
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Эскалация между Ираном и Израилем
В субботу вечером Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами территории страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.
Как отметил глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Тем не менее если еврейское государство предпримет какие-либо действия против Исламской Республики Иран, то следующая операция будет намного масштабнее, добавил он.
В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана. Глава Минобороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена, а министр без портфеля Бени Ганц пообещал ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.
Западные страны осудили иранскую атаку. Срочное заседание Совбеза всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.