https://ria.ru/20240414/konflikt-1939997327.html

МИД Ирана проинформировал Лаврова об ответных мерах на израильский авиаудар

МИД Ирана проинформировал Лаврова об ответных мерах на израильский авиаудар - РИА Новости, 14.04.2024

МИД Ирана проинформировал Лаврова об ответных мерах на израильский авиаудар

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан проинформировал в телефонном разговоре российского коллегу Сергея Лаврова об ответе Тегерана на... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T18:49

2024-04-14T18:49

2024-04-14T20:19

в мире

иран

россия

сергей лавров

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

тегеран (город)

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан проинформировал в телефонном разговоре российского коллегу Сергея Лаврова об ответе Тегерана на израильский авиаудар по посольству в Дамаске, говорится в заявлении МИД."В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей ИРИ", — сообщили в ведомстве.Министры отметили, что дополнительная эскалация и новые опасные провокационные действия могут привести к росту напряженности в этом регионе."Недопущение подобных сценариев и устранение их первопричин должны стать предметом особого внимания Совета Безопасности ООН", — подчеркнули в МИД.Кроме того, Лавров и Амирабдоллахиан подтвердили, что и Москва и Тегеран рассчитывают на немедленное прекращения огня в секторе Газа, решение острейших гуманитарных проблем и создание прочных условий для переговоров в соответствии с резолюциями ООН.Эскалация между Ираном и ИзраилемВ субботу вечером Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами территории страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.Как отметил глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Тем не менее если еврейское государство предпримет какие-либо действия против Исламской Республики Иран, то следующая операция будет намного масштабнее, добавил он.В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана. Глава Минобороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена, а министр без портфеля Бени Ганц пообещал ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.Западные страны осудили иранскую атаку. Срочное заседание Совбеза всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240414/ataka-1939961504.html

https://ria.ru/20240414/iran-1939976412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T18:49 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, россия, сергей лавров, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тегеран (город), обострение ситуации между ираном и израилем, биньямин нетаньяху, израиль