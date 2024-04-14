Рейтинг@Mail.ru
Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/konflikt-1939977170.html
Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС
Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС - РИА Новости, 14.04.2024
Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проведет во вторник, 16 апреля, внеочередную встречу глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции в связи с РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:55
2024-04-14T15:55
в мире
иран
израиль
сирия
жозеп боррель
евросоюз
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_aae9cff375daa1a48e64deaef26884de.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проведет во вторник, 16 апреля, внеочередную встречу глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции в связи с событиями на Ближнем Востоке. "После атак Ирана против Израиля я созвал внеочередную встречу в режиме видеоконференции глав МИД во вторник. Наша цель - внести вклад в деэскалацию и безопасность региона", - написал Боррель в сети X. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html
иран
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_114:0:1933:1364_1920x0_80_0_0_eeafe328ee6d76110b2c29fb43955190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сирия, жозеп боррель, евросоюз, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС

Боррель 16 апреля обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проведет во вторник, 16 апреля, внеочередную встречу глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции в связи с событиями на Ближнем Востоке.
"После атак Ирана против Израиля я созвал внеочередную встречу в режиме видеоконференции глав МИД во вторник. Наша цель - внести вклад в деэскалацию и безопасность региона", - написал Боррель в сети X.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Демонстранты с флагами Ирана и Палестины на площади в центре Тегерана отмечают ночную воздушную атаку на Израиль со стороны Ирана. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Жители Тегерана отмечают атаку Ирана против Израиля
Вчера, 04:18
 
В миреИранИзраильСирияЖозеп БоррельЕвросоюзАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала