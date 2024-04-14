https://ria.ru/20240414/konflikt-1939977170.html
Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС
Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС - РИА Новости, 14.04.2024
Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проведет во вторник, 16 апреля, внеочередную встречу глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции в связи с РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:55
2024-04-14T15:55
2024-04-14T15:55
в мире
иран
израиль
сирия
жозеп боррель
евросоюз
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_aae9cff375daa1a48e64deaef26884de.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проведет во вторник, 16 апреля, внеочередную встречу глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции в связи с событиями на Ближнем Востоке. "После атак Ирана против Израиля я созвал внеочередную встречу в режиме видеоконференции глав МИД во вторник. Наша цель - внести вклад в деэскалацию и безопасность региона", - написал Боррель в сети X. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240414/iran-1939887320.html
иран
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939969573_114:0:1933:1364_1920x0_80_0_0_eeafe328ee6d76110b2c29fb43955190.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сирия, жозеп боррель, евросоюз, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС
Боррель 16 апреля обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС