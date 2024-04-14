https://ria.ru/20240414/konflikt-1939977170.html

Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС

Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС - РИА Новости, 14.04.2024

Боррель обсудит события на Ближнем Востоке с главами МИД стран ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проведет во вторник, 16 апреля, внеочередную встречу глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции в связи с РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T15:55

2024-04-14T15:55

2024-04-14T15:55

в мире

иран

израиль

сирия

жозеп боррель

евросоюз

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что проведет во вторник, 16 апреля, внеочередную встречу глав МИД стран Евросоюза в режиме видеоконференции в связи с событиями на Ближнем Востоке. "После атак Ирана против Израиля я созвал внеочередную встречу в режиме видеоконференции глав МИД во вторник. Наша цель - внести вклад в деэскалацию и безопасность региона", - написал Боррель в сети X. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

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в мире, иран, израиль, сирия, жозеп боррель, евросоюз, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем