https://ria.ru/20240414/konflikt-1939926765.html

В Госдуме назвали Байдена ответственным за конфликт на Ближнем Востоке

В Госдуме назвали Байдена ответственным за конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024

В Госдуме назвали Байдена ответственным за конфликт на Ближнем Востоке

Ответственность за конфликт на Ближнем Востоке полностью лежит на провокациях Запада, лично на президенте США Джо Байдене, написал член комитета Госдумы по... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:32

2024-04-14T10:32

2024-04-14T10:32

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ответственность за конфликт на Ближнем Востоке полностью лежит на провокациях Запада, лично на президенте США Джо Байдене, написал член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев в своем Telegram-канале. "Ответственность за конфликт, кризис на Ближнем Востоке целиком и полностью лежит на провокациях запада, лично на президенте США Джо Байдене. Лидер кровавого мира своим беспечным толкованием сложной обстановки готов развязать новую войну", - написал Хамзаев. Депутат считает, что Иран дает встречную реакцию на провокации, которые были допущены при прямой или косвенной поддержке США. "В преддверии выборов президента США Джо Байден втягивает мир в новую войну. Палестино-израильский конфликт был лишь первым актом. Сегодня ночью власти США лишь подчеркнули свою сторону - всячески помогать Израилю, не вдаваясь в подробности того, что это приведет к еще большему расколу и военным действиям на Востоке", - добавил Хамзаев. По его мнению, политика США провоцирует крупномасштабный конфликт на Востоке, "в том числе ради того, чтобы многомиллиардные потоки финансирования хлынули на обеспечение сомнительных и кровавых целей американских диктаторов на сцене театра военных действий". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T10:32 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цены на нефть, сша, иран, израиль, джо байден, султан хамзаев, госдума рф, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша