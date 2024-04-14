В Госдуме назвали Байдена ответственным за конфликт на Ближнем Востоке
Депутат Хамзаев: ответственность за конфликт на Ближнем Востоке лежит на Байдене
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ответственность за конфликт на Ближнем Востоке полностью лежит на провокациях Запада, лично на президенте США Джо Байдене, написал член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев в своем Telegram-канале.
"Ответственность за конфликт, кризис на Ближнем Востоке целиком и полностью лежит на провокациях запада, лично на президенте США Джо Байдене. Лидер кровавого мира своим беспечным толкованием сложной обстановки готов развязать новую войну", - написал Хамзаев.
Депутат считает, что Иран дает встречную реакцию на провокации, которые были допущены при прямой или косвенной поддержке США.
"В преддверии выборов президента США Джо Байден втягивает мир в новую войну. Палестино-израильский конфликт был лишь первым актом. Сегодня ночью власти США лишь подчеркнули свою сторону - всячески помогать Израилю, не вдаваясь в подробности того, что это приведет к еще большему расколу и военным действиям на Востоке", - добавил Хамзаев.
По его мнению, политика США провоцирует крупномасштабный конфликт на Востоке, "в том числе ради того, чтобы многомиллиардные потоки финансирования хлынули на обеспечение сомнительных и кровавых целей американских диктаторов на сцене театра военных действий".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.