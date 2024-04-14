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Китай призвал мир играть конструктивную роль на Ближнем Востоке
Китай призвал мир играть конструктивную роль на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024
Китай призвал мир играть конструктивную роль на Ближнем Востоке
Китай призывает международное сообщество, особенно влиятельные страны, играть конструктивно роль в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T06:48
2024-04-14T06:48
2024-04-14T06:48
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Китай призывает международное сообщество, особенно влиятельные страны, играть конструктивно роль в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил в воскресенье МИД КНР. "Китай призывает международное сообщество, особенно страны, имеющие влияние, играть конструктивную роль в обеспечение мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html
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В мире, Иран, Сирия, Китай, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Китай призвал мир играть конструктивную роль на Ближнем Востоке
МИД КНР призвал мировое сообщество играть конструктивную роль на Ближнем Востоке