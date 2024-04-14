https://ria.ru/20240414/kitay-1939894996.html

МИД Китай призвал к сдержанности на Ближнем Востоке

МИД Китай призвал к сдержанности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.04.2024

МИД Китай призвал к сдержанности на Ближнем Востоке

Китай глубоко обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, призывает стороны к сдержанности, заявил в воскресенье МИД КНР. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T06:25

2024-04-14T06:25

2024-04-14T06:38

в мире

китай

обострение ситуации между ираном и израилем

иран

израиль

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

сирия

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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Китай глубоко обеспокоен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, призывает стороны к сдержанности, заявил в воскресенье МИД КНР."Китай выражает глубокую озабоченность нынешней эскалацией ситуации (на Ближнем Востоке –ред.), призывает соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, избегать дальнейшего обострения ситуации", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html

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китай

иран

израиль

сирия

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в мире, китай, обострение ситуации между ираном и израилем, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, сирия, оон