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Иран не смог причинить значительного вреда Израилю, заявили США - РИА Новости, 14.04.2024
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18:11 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/kirbi-1939993857.html
Иран не смог причинить значительного вреда Израилю, заявили США
Иран не смог причинить значительного вреда Израилю, заявили США - РИА Новости, 14.04.2024
Иран не смог причинить значительного вреда Израилю, заявили США
Расчет Ирана на причинение значительного вреда Израилю не оправдался, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T18:11
2024-04-14T18:11
в мире
израиль
иран
украина
джон кирби
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Расчет Ирана на причинение значительного вреда Израилю не оправдался, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Посмотрите на размер и количество запущенных из Ирана средств. Более 300 ракет и дронов. Они хотели причинить вред, но были совершенно безуспешны", - заявил Кирби в эфире телеканала CBS News. В другом телеинтервью для канала Fox News Кирби заявил, что самый быстрый способ поддержать Израиль и Украину - поддержка конгрессом запроса Белого дома о помощи. Однако он не стал оценивать перспективы подписания соответствующего законопроекта, если в нем будет содержаться только одобрение ассигнований для Израиля.
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в мире, израиль, иран, украина, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Украина, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Иран не смог причинить значительного вреда Израилю, заявили США

Кирби: расчет Ирана на причинение значительного ущерба Израилю не оправдался

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Расчет Ирана на причинение значительного вреда Израилю не оправдался, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Посмотрите на размер и количество запущенных из Ирана средств. Более 300 ракет и дронов. Они хотели причинить вред, но были совершенно безуспешны", - заявил Кирби в эфире телеканала CBS News.
В другом телеинтервью для канала Fox News Кирби заявил, что самый быстрый способ поддержать Израиль и Украину - поддержка конгрессом запроса Белого дома о помощи. Однако он не стал оценивать перспективы подписания соответствующего законопроекта, если в нем будет содержаться только одобрение ассигнований для Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 12:47
 
В миреИзраильИранУкраинаДжон КирбиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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