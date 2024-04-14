https://ria.ru/20240414/kirbi-1939993857.html

Иран не смог причинить значительного вреда Израилю, заявили США

Иран не смог причинить значительного вреда Израилю, заявили США - РИА Новости, 14.04.2024

Иран не смог причинить значительного вреда Израилю, заявили США

Расчет Ирана на причинение значительного вреда Израилю не оправдался, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T18:11

2024-04-14T18:11

2024-04-14T18:11

в мире

израиль

иран

украина

джон кирби

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ee7f0e12192c424084c05ffbc3a0a2d.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Расчет Ирана на причинение значительного вреда Израилю не оправдался, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Посмотрите на размер и количество запущенных из Ирана средств. Более 300 ракет и дронов. Они хотели причинить вред, но были совершенно безуспешны", - заявил Кирби в эфире телеканала CBS News. В другом телеинтервью для канала Fox News Кирби заявил, что самый быстрый способ поддержать Израиль и Украину - поддержка конгрессом запроса Белого дома о помощи. Однако он не стал оценивать перспективы подписания соответствующего законопроекта, если в нем будет содержаться только одобрение ассигнований для Израиля.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

израиль

иран

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, украина, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем