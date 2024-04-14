Кипр ввел в действие план на случай чрезвычайных ситуаций
На Кипре активировали специальный план Estia из-за ситуации на Ближнем Востоке
Аэропорт Ларнаки на Кипре. Архивное фото
АФИНЫ, 14 апр — РИА Новости. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке на Кипре активирован специальный координационный план Estia ("Очаг"), сообщило кипрское министерство иностранных дел.
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"В пятницу, 12 апреля 2024 г., был активно активирован специальный координационный план Estia (уровень 3), Центр кризисного управления министерства иностранных дел находится в полной готовности", - говорится в сообщении.
Национальный план предусматривает, что иностранные граждане могут использовать остров как транзитный пункт для возвращения на родину.
МИД сообщил, что из-за закрытия воздушного пространства Иордании и Ливана в субботу вечером в Ларнаке приземлились четыре рейса с в общей сложности 704 пассажирами, направлявшиеся в Иорданию и Ливан. Два рейса в Ливан вылетели в воскресенье утром в Бейрут, а один из двух рейсов в Иорданию вылетит днем в Амман. На борту рейсов находился 101 иорданец, которым были предоставлены все необходимые условия до отлета к месту назначения.
Министр иностранных дел последние сутки находился в постоянном контакте со своими коллегами. МИД Кипра продолжит внимательно следить за развитием событий и принимать все необходимые меры, говорится в сообщении.
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