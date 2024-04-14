https://ria.ru/20240414/kipr-1939962715.html

Кипр ввел в действие план на случай чрезвычайных ситуаций

Кипр ввел в действие план на случай чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 14.04.2024

Кипр ввел в действие план на случай чрезвычайных ситуаций

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке на Кипре активирован специальный координационный план Estia ("Очаг"), сообщило кипрское министерство... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:22

2024-04-14T14:22

2024-04-14T14:22

в мире

иордания

ливан

кипр

обострение ситуации между ираном и израилем

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АФИНЫ, 14 апр — РИА Новости. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке на Кипре активирован специальный координационный план Estia ("Очаг"), сообщило кипрское министерство иностранных дел. "В пятницу, 12 апреля 2024 г., был активно активирован специальный координационный план Estia (уровень 3), Центр кризисного управления министерства иностранных дел находится в полной готовности", - говорится в сообщении. Национальный план предусматривает, что иностранные граждане могут использовать остров как транзитный пункт для возвращения на родину. МИД сообщил, что из-за закрытия воздушного пространства Иордании и Ливана в субботу вечером в Ларнаке приземлились четыре рейса с в общей сложности 704 пассажирами, направлявшиеся в Иорданию и Ливан. Два рейса в Ливан вылетели в воскресенье утром в Бейрут, а один из двух рейсов в Иорданию вылетит днем в Амман. На борту рейсов находился 101 иорданец, которым были предоставлены все необходимые условия до отлета к месту назначения. Министр иностранных дел последние сутки находился в постоянном контакте со своими коллегами. МИД Кипра продолжит внимательно следить за развитием событий и принимать все необходимые меры, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

иордания

ливан

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иордания, ливан, кипр, обострение ситуации между ираном и израилем