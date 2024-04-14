https://ria.ru/20240414/kharkov-1939868436.html

В Харькове прогремели взрывы, пишут СМИ

В Харькове прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

В Харькове прогремели взрывы, пишут СМИ

Взрывы прогремели в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:55

2024-04-14T00:55

2024-04-14T00:56

специальная военная операция на украине

харьков

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вооруженные силы украины

украина

сумская область

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Харьковской и соседней Сумской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

украина

сумская область

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харьков, россия, вооруженные силы украины, украина, сумская область