https://ria.ru/20240414/kan-1939867270.html

Израиль готовится к нескольким дням противостояния с Ираном, пишут СМИ

Израиль готовится к нескольким дням противостояния с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль готовится к нескольким дням противостояния с Ираном, пишут СМИ

Израиль на фоне запуска беспилотников со стороны Ирана готовится к нескольким дням противостояния с Тегераном, так как после атаки ожидается ответ Израиля,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:43

2024-04-14T00:43

2024-04-14T00:43

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Израиль на фоне запуска беспилотников со стороны Ирана готовится к нескольким дням противостояния с Тегераном, так как после атаки ожидается ответ Израиля, сообщила государственная радиостанция Kan. По ее данным, израильские военные зафиксировали более 100 БПЛА, запущенных из Ирана в направлении Израиля в субботу вечером. Радиостанция добавляет, что армия Израиля проверяет информацию о возможном запуске крылатых ракет из Ирана.

https://ria.ru/20240414/kiberataki-1939867023.html

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иран

тегеран (город)

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем