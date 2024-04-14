https://ria.ru/20240414/izrail-1939981379.html

Израильский министр рассказал об ответе на иранскую атаку

Израильский министр рассказал об ответе на иранскую атаку - РИА Новости, 14.04.2024

Израильский министр рассказал об ответе на иранскую атаку

Израиль намерен создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом, заявил министр без портфеля в... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T16:30

2024-04-14T16:30

2024-04-14T16:33

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

бени ганц

министерство обороны сша

иран

тегеран (город)

оон

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Израиль намерен создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом, заявил министр без портфеля в узком кабинете военных действий Бени Ганц.Говоря о ночной ракетной атаке из Ирана по Израилю, Ганц подчеркнул, что "инцидент не исчерпан", добавив, что существующую систему регионального сотрудничества и сдерживания необходимо укреплять "прямо сейчас"."Мы создадим региональную коалицию против иранской угрозы - и возьмем с них (с Тегерана) цену в подходящее для нас время и подходящим образом", - заявил Ганц.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля.По официальным данным израильской армии (ЦАХАЛ), Иран запустил в направлении Израиля в общей сложности более 300 целей, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. Израильские ВВС и система ПВО в кооперации с партнерами перехватили 99% всех целей, сообщал официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Отмечается, что большинство иранских ракет и дронов были перехвачены за пределами Израиля, однако некоторые упали на территории страны, причинив лишь незначительный ущерб военной базе на юге Израиля.В ЦАХАЛ сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240414/bolton-1939914317.html

израиль

иран

тегеран (город)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-14T16:30 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бени ганц, министерство обороны сша, иран, тегеран (город), оон, обострение ситуации между ираном и израилем